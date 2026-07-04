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Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 5 Juli 2026 | 05.44 WIB

Jadi Konglomerat Dadakan, 4 Shio Ini Bakal Diberkahi Rezeki Melimpah yang Tak Terkira

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam waktu dekat, sejumlah shio diprediksi akan mendapatkan keberuntungan besar, terutama dalam hal rezeki.

Keberuntungan tersebut disebut datang dari berbagai sumber, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga bantuan tak terduga. Rezeki yang dimaksud bisa berupa uang, peluang baru dalam karier maupun usaha, serta berbagai hal yang dapat membawa perubahan positif dalam hidup.

Mengutip kanal YouTube Naura Kom, berikut empat shio yang diprediksi akan memperoleh limpahan rezeki dalam waktu dekat.

1. Shio Kerbau

Shio Kerbau memiliki simbol kerja keras dan ketekunan. Selama ini mereka menanggung beban berat tanpa banyak mengeluh. Namun, waktu gelap itu akan segera berlalu energi positif tengah mengalir deras, peluang usaha datang tak terduga, dan bantuan finansial dari arah yang tak disangka akan menyentuh hidup mereka.

Utang yang selama ini menghantui mereka, perlahan namun pasti akan terselesaikan. Mereka yang sabar akan menuai hasil luar biasa.

2. Shio Tikus

Cerdas dan lincah membaca peluang, tak jarang mereka terjebak dalam situasi finansial rumit karena terlalu banyak mencoba.

Tapi kini keberuntungan mulai berbalik, seseorang dari masa lalu akan datang membawa tawaran besar bisa berupa kerja sama, investasi atau bantuan langsung.

3. Shio Kambing

Shio Kambing memiliki sifat lembut dan penuh intuisi. Mereka sering merasa bersalah ketika tak bisa membantu keluarga secara maksimal karena lilitan hutang. Tapi energi spiritual bumi sedang berpihak, rezeki akan datang melalui jalur berkah, bisa melalui jalur keluarga, warisan atau kesempatan kerja yang membawa imbalan tinggi.

Pemilik Shio ini tak perlu takut lagi menatap masa depan sebab cahaya sudah mulai menerangi jalannya.

4. Shio Naga

Editor: Setyo Adi Nugroho
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