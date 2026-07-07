Rezeki Melimpah Menanti, 6 Shio Pemilik Usaha Kecil Ini Diprediksi Segera Menikmati Keberuntungan Besar

Ilustrasi Raup Rezeki Besar (jcomp/magnific)
JawaPos.com – Perjalanan hidup menuju kesuksesan tidak pernah lepas dari berbagai tantangan. Setiap orang harus melewati ujian yang berbeda-beda, tetapi ada yang mampu bertahan dan bangkit hingga akhirnya menuai hasil dari kerja kerasnya.
Menurut prediksi astrologi Tionghoa, enam shio yang memiliki usaha berskala kecil diperkirakan akan memasuki fase yang lebih baik dalam urusan keuangan. Setelah melalui berbagai hambatan dan cobaan, mereka diyakini berpeluang memperoleh rezeki yang lebih besar serta menikmati peningkatan kesejahteraan.
Lantas, shio apa saja yang disebut akan mengalami lonjakan keberuntungan dalam waktu dekat? Simak daftar lengkapnya sebagaimana dirangkum dari kanal YouTube Naura Kom.
1. Shio Kelinci
Shio Kelinci juga termasuk dalam daftar shio yang beruntung saat berjualan dan wirausaha. Kelinci merupakan binatang yang dianggap suci dan memiliki makna positif.
Para pemilik usaha kecil seperti penjual baju dan aksesoris dipercaya akan mendapatkan keuntungan yang besar jika berjualan di bulan ini.
Selain itu, shio ini juga memiliki sifat yang cerdas dan pandai dalam melakukan bisnis.
2. Shio Kuda
Shio Kuda juga tergolong dalam shio yang beruntung saat berjualan dan wirausaha. Kuda merupakan binatang yang memiliki reputasi yang baik karena dipercaya sebagai binatang yang kuat dan bermanfaat bagi manusia.
Para pemilik usaha kecil seperti penjual makanan tradisional dan minuman tradisional akan mendapatkan keberuntungan dalam hal penjualan yang meningkat pesat di bulan ini.
Selain itu, shio Kuda juga memiliki sifat yang dinamis dan mudah beradaptasi sehingga mampu meraih kesuksesan dalam bisnis.
3. Shio Ular
Shio Ular juga termasuk dalam daftar shio yang beruntung saat berjualan dan wirausaha. Meskipun merupakan binatang yang sering dihindari, namun shio ini dipercaya memiliki keberuntungan yang besar dalam hal bisnis.
Para pemilik usaha kecil seperti penjual makanan dan minuman dipercaya akan mendapatkan keuntungan yang melimpah saat berjualan di bulan ini.
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