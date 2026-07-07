Rezeki Melimpah Menanti, 6 Shio Pemilik Usaha Kecil Ini Diprediksi Segera Menikmati Keberuntungan Besar

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci juga termasuk dalam daftar shio yang beruntung saat berjualan dan wirausaha. Kelinci merupakan binatang yang dianggap suci dan memiliki makna positif.

Para pemilik usaha kecil seperti penjual baju dan aksesoris dipercaya akan mendapatkan keuntungan yang besar jika berjualan di bulan ini.

Selain itu, shio ini juga memiliki sifat yang cerdas dan pandai dalam melakukan bisnis.

2. Shio Kuda

Shio Kuda juga tergolong dalam shio yang beruntung saat berjualan dan wirausaha. Kuda merupakan binatang yang memiliki reputasi yang baik karena dipercaya sebagai binatang yang kuat dan bermanfaat bagi manusia.

Para pemilik usaha kecil seperti penjual makanan tradisional dan minuman tradisional akan mendapatkan keberuntungan dalam hal penjualan yang meningkat pesat di bulan ini.

Selain itu, shio Kuda juga memiliki sifat yang dinamis dan mudah beradaptasi sehingga mampu meraih kesuksesan dalam bisnis.

3. Shio Ular

Shio Ular juga termasuk dalam daftar shio yang beruntung saat berjualan dan wirausaha. Meskipun merupakan binatang yang sering dihindari, namun shio ini dipercaya memiliki keberuntungan yang besar dalam hal bisnis.