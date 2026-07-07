9 Weton Ini Diyakini Memiliki Hati Mulia dan Rezeki Berlimpah, Disebut Cocok Menjadi Pasangan Idaman

Ilustrasi weton yang kaya hati dan kaya harta (freepik/pressfoto)
JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton kelahiran masih menjadi bagian dari tradisi yang menarik untuk dibahas. Perpaduan antara hari lahir dan pasaran Jawa dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.
Selain dikaitkan dengan kondisi finansial, beberapa weton juga dipercaya memiliki sifat baik seperti rendah hati, penyayang, dan mampu membawa ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya.
Menurut kepercayaan yang berkembang secara turun-temurun, ada sejumlah weton yang dianggap memiliki keseimbangan antara keberuntungan dalam hal rezeki dan kekayaan batin. Karakter tersebut membuat mereka disebut sebagai sosok yang menarik untuk dijadikan pasangan hidup.
Dikutip dari kanal YouTube Gading Tunggal, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki kehidupan berkecukupan, hati yang baik, serta mampu memberikan energi positif bagi lingkungan sekitarnya.
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1. Senin Legi
Orang yang lahir pada hari Senin Legi biasanya dikenal sebagai sosok yang damai dan suka mencari perhatian.
Mereka cenderung pendiam, namun bukan berarti pasif. Justru dalam diamnya mereka menyimpan pemikiran yang matang dan penuh perhitungan.
Dalam kehidupan sehari-hari, Senin Legi menunjukkan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi masalah.
Mereka tidak mudah terbawa emosi dan memiliki kemampuan yang menyenangkan orang-orang di sekitarnya.
Rezeki bagi Senin Legi datang secara perlahan, namun hampir selalu konsisten dan rezekinya selalu ada setiap hari dan setiap saat.
Mereka bukan tipe yang berambisi besar, tetapi apa yang mereka dapatkan seringkali berkah dan cukup.
Keadaan mereka dalam menjaga stabilitas keuangan membuat mereka jarang mengalami krisis yang berat.
Kuncinya terletak pada kedisiplinan dan kesabaran mereka. Dua kualitas yang membuat hidup mereka cenderung tenang dan teratur.
2. Minggu Pon
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