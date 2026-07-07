4 Zodiak yang Selalu Mempertimbangkan Perasaan Pasangan, Mengalah Demi Stabilitas Hubungan

JawaPos.com - Sebagian zodiak terbiasa menjalin hubungan secara mandiri, sehingga lebih sering memikirkan keinginan dan kebutuhannya sendiri.

Namun, ada juga zodiak yang selalu menjadikan pasangannya sebagai pertimbangan utama. Sebelum membuat suatu keputusan, mereka akan memikirkan terlebih dahulu bagaimana perasaan pasangan.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (7/7) empat zodiak ini paling sering mengalah, demi menjaga hubungan asmara tetap harmonis.

Leo

Leo merupakan salah satu zodiak yang paling setia. Mereka selalu berusaha melakukan hal yang terbaik untuk pasangan. Leo tidak akan memilih sesuatu yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi menyakiti pasangan.

Sebelum bertindak, mereka akan bertanya pada diri sendiri apakah keputusan yang mereka buat adalah suatu hal terbaik atau berdampak pada keharmonisan hubungan.

Cancer

Cancer terlalu memikirkan perasaan orang lain sampai mengabaikan keinginan dan pendapatnya sendiri. Cancer juga dikenal sebagai sosok yang rela berkorban.

Mereka akan memberikan apa yang dimiliki demi membantu orang yang dicintainya.

Pisces

Pisces bisa terus memikirkan pasangan sampai sulit merasakan ketenangan. Itulah sebabnya, mereka sering menanyakan keadaan pasangan.

Memastikan semuanya baik-baik saja, dan memeriksa apakah mereka masih memiliki pemahaman yang sama di dalam hubungan.

Virgo