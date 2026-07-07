4 Zodiak yang Diam-Diam Rindu Hubungan Romantis, Berharap Bisa Menemukan Pasangan Secepatnya

JawaPos.com - Sebagian zodiak dikenal sebagai sosok yang romantis dan tidak malu menunjukkannya.

Mereka sering membicarakan keinginan untuk menemukan cinta sejati. Namun, ada juga zodiak yang memilih untuk menyimpan keinginannya rapat-rapat.

Mereka tidak banyak mengungkapkan betapa besarnya harapan mereka untuk menemukan seseorang yang bisa menemani hidup.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang diam-diam berharap segera bisa menemukan pasangan hidup.

Aries

Aries ingin terlihat sebagai sosok yang bahagia meskipun hidup seorang diri. Mereka ingin merasa baik-baik saja tanpa pasangan.

Namun ada saat-saat aries membayangkan bagaimana rasanya bertemu seseorang yang benar-benar cocok dengan mereka.

Di balik sikapnya yang kuat dan percaya diri, aries sebenarnya memiliki sisi lembut yang jarang mereka tunjukkan pada orang lain.

Sagittarius

Sagittarius lebih suka menjadi sosok yang membuat suasana menjadi hidup dan mengundang tawa. Bahkan, teman dan keluarga terdekat juga tidak menyadari bahwa sagittarius diam-diam merindukan kehadiran pasangan.

Sagittarius juga tidak ingin orang lain merasa khawatir atau mengasihani mereka.

Capricorn