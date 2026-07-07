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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 22.00 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Berolahraga Setiap Pagi Cenderung Memiliki 8 Kekuatan Tersembunyi Ini

seseorang yang berolahraga setiap pagi./Magnific/lookstudio - Image

seseorang yang berolahraga setiap pagi./Magnific/lookstudio

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, bangun pagi untuk berolahraga mungkin terasa seperti tantangan yang berat. Namun, bagi mereka yang sudah menjadikannya sebagai rutinitas, aktivitas tersebut bukan sekadar cara menjaga kebugaran tubuh.

Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan berolahraga di pagi hari juga berkaitan dengan terbentuknya berbagai karakter positif yang sering kali tidak disadari.

Olahraga pagi memberikan lebih dari sekadar manfaat fisik. Aktivitas ini memengaruhi cara otak bekerja, membantu mengatur emosi, meningkatkan fokus, serta membangun pola pikir yang lebih sehat. Seiring waktu, kebiasaan tersebut dapat membentuk kekuatan mental yang berguna dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Tentu saja, tidak semua orang yang berolahraga setiap pagi akan memiliki seluruh karakteristik berikut secara mutlak. Namun, berbagai penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten dapat memperkuat kemampuan-kemampuan ini.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat delapan kekuatan tersembunyi yang sering dimiliki oleh orang-orang yang rutin berolahraga setiap pagi.

1. Memiliki Disiplin Diri yang Lebih Tinggi

Bangun lebih awal untuk berolahraga membutuhkan komitmen. Ketika seseorang mampu melawan rasa malas, mengatur waktu, dan tetap menjalankan rutinitas meskipun cuaca kurang mendukung atau tubuh terasa lelah, ia sedang melatih disiplin diri.

Dalam psikologi, disiplin bukan sekadar kemampuan mengikuti aturan, tetapi kemampuan mengendalikan impuls demi tujuan jangka panjang. Semakin sering seseorang berhasil mempertahankan rutinitas olahraga, semakin kuat pula kemampuan mengendalikan dirinya dalam aspek kehidupan lainnya, seperti pekerjaan, pendidikan, maupun pengelolaan keuangan.

Disiplin yang terbentuk dari kebiasaan kecil sering kali menjadi fondasi bagi keberhasilan yang lebih besar.

2. Lebih Mampu Mengelola Stres

Editor: Hanny Suwindari
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