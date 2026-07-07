7 Weton yang Diyakini Memiliki Energi Kuat hingga Disegani oleh Orang Sekitar

1. Sabtu Wage: Penjaga gerbang dimensi sunyi

Orang yang lahir di weton Sabtu Wage sering terlihat tenang, bahkan terkesan tidak menonjol. Tapi justru dari ketenangan itulah muncul aura yang dalam dan berat. Mereka ini bagaikan penjaga gerbang dunia sunyi.

Kehadirannya membuat orang di sekitarnya merasa hening. Bahkan yang biasanya cerewet pun jadi lebih kalem. Energi mereka adalah energi pemutus.

Cocok untuk mengakhiri sesuatu yang perlu ditinggalkan, konflik, hubungan toxic, atau bahkan energi negatif dalam sebuah ruangan.

Itulah kenapa tanpa berkata apun, kehadiran mereka kadang membuat orang merasa gelisah. Bukan karena mereka jahat, tapi karena hati orang lain sedang dibersihkan oleh aura mereka.

Orang Sabtu Wage juga sering menjadi tempat curhat gaib. Mereka bisa saja bermimpi aneh, merasa kehadiran sesuatu, atau membaca suasana batin orang lain.

Dalam masyarakat Jawa, mereka sering disebut leres, yaitu orang yang batinnya peka secara alami. Namun, energi ini perlu dijaga dengan niat yang bersih.

Jika tidak, Sabtu Wage bisa jadi sangat tertutup dan menyimpan trauma dalam. Ketika mereka belajar menerima dan mencintai diri sendiri, aura mereka berubah menjadi cahaya yang menenangkan, bukan menekan.