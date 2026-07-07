6 Weton Ini Diyakini Memancarkan Aura Keberuntungan dan Berpotensi Semakin Kaya, Apa Saja?

1. Senin Pon

Weton pertama yang memancarkan aura kekayaan dan diprediksi semakin kaya raya adalah weton Senin Pon.

Weton Senin Pon memang dikenal dalam ilmu kejawen sebagai salah satu weton yang memancarkan aura kekayaan secara alami.

Dalam perhitungan Primbon Jawa, Senin Pon memiliki neptu 11 yang berasal dari hari Senin 4 dan pasaran Pon 7.

Angka neptu ini menunjukkan karakter, potensi rezeki, dan jalur hidup seseorang. Orang yang lahir pada weton Senin Pon biasanya memiliki insting bisnis yang sangat tajam.

Mereka bisa membaca peluang, punya kepekaan dalam melihat tren pasar, dan cenderung berani mengambil risiko.

Tidak heran jika banyak dari mereka yang sukses dalam bidang perdagangan, investasi, atau usaha mandiri.

Aura kekayaan dari weton ini juga terpancar karena sifatnya yang rajin dan tidak mudah menyerah.

Mereka tahu bagaimana bekerja cerdas, bukan hanya bekerja keras. Ketekunan inilah yang membawa rezeki datang bertahap namun pasti.