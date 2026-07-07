6 Weton Ini Diyakini Memancarkan Aura Keberuntungan dan Berpotensi Semakin Kaya, Apa Saja?

Ilustrasi weton yang memiliki aura kekayaan dan jalan rezeki yang terus terbuka. (Magnific)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari kelahiran, tetapi juga sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peluang rezeki seseorang.
Beberapa weton dipercaya memiliki energi positif yang berkaitan dengan keberuntungan dan kemakmuran. Sosok dengan weton tersebut disebut-sebut memiliki daya tarik tersendiri yang membuat peluang finansial lebih mudah datang dalam kehidupannya.
Meski merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, pembahasan mengenai weton masih menarik perhatian banyak orang sebagai bentuk budaya dan refleksi diri.
Dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut enam weton yang disebut memiliki aura kekayaan dan diprediksi mengalami peningkatan rezeki.
1. Senin Pon
Weton pertama yang memancarkan aura kekayaan dan diprediksi semakin kaya raya adalah weton Senin Pon.
Weton Senin Pon memang dikenal dalam ilmu kejawen sebagai salah satu weton yang memancarkan aura kekayaan secara alami.
Dalam perhitungan Primbon Jawa, Senin Pon memiliki neptu 11 yang berasal dari hari Senin 4 dan pasaran Pon 7.
Angka neptu ini menunjukkan karakter, potensi rezeki, dan jalur hidup seseorang. Orang yang lahir pada weton Senin Pon biasanya memiliki insting bisnis yang sangat tajam.
Mereka bisa membaca peluang, punya kepekaan dalam melihat tren pasar, dan cenderung berani mengambil risiko.
Tidak heran jika banyak dari mereka yang sukses dalam bidang perdagangan, investasi, atau usaha mandiri.
Aura kekayaan dari weton ini juga terpancar karena sifatnya yang rajin dan tidak mudah menyerah.
Mereka tahu bagaimana bekerja cerdas, bukan hanya bekerja keras. Ketekunan inilah yang membawa rezeki datang bertahap namun pasti.
Weton Senin Pon dikenal memiliki daya pikat dan kemampuan memanfaatkan peluang dengan cerdas.
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