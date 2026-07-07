4 Zodiak Pilih Menjaga Jarak Sebelum Putus, Lebih Sering Menghosting Hilang Tanpa Kabar

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Sebagian zodiak akan langsung mengakhiri hubungan saat mereka yakin itulah keputusan terbaik.
Namun, ada juga zodiak yang pilih menjaga jarak terlebih dahulu, mereka mulai jarang mengirim pesan, men ghosting, hilang tanpa kabar, mengaku sibuk, dan perlahan membiasakan hidup sendiri tanpa anda, sebelum benar-benar mengucapkan kalimat perpisahan.
Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang bersikap menjauh sebelum minta putus.
Gemini
Gemini dikenal sulit saat harus mengambil keputusan besar secara tergesa-gesa. Mereka tidak ingin putus karena emosi sesaat lalu menyesal di kemudian hari.
Selama proses tersebut, mereka akan cenderung menjaga jarak untuk merasakan seperti apa hidup tanpa kehadiran pasangan.
Pisces
Pisces tidak ingin menjadi penyebab dari patah hatinya seseorang. Sayangnya, mereka terkadang berpikir bahwa menjauh secara perlahan akan terasa lebih ringan dibandingkan mengatakan yang sebenarnya.
Pisces berharap cara tersebut membuat anda terbiasa menjalani hidup tanpa mereka dan menyadari bahwa kebahagiaan anda tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran mereka.
Libra
Libra selalu berusaha melihat sisi baik dari orang lain. Mereka sering mencoba meyakinkan diri bahwa mempertahankan hubungan adalah pilihan yang tepat.
Mereka mungkin mulai menjaga jarak dengan harapan pasangan lebih dulu menyadari bahwa hubungan tersebut memang sebaiknya diakhiri.
Cancer
Cancer mungkin sedang mencari tahu apakah hidup terasa lebih baik atau justru buruk tanpa kehadiran pasangan.
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