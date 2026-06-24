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Meuthia Nabila
Rabu, 24 Juni 2026 | 21.05 WIB

Lisa Blackpink Dilaporkan Sudah Putus dengan Frédéric Arnault

Lisa Blackpink dan Frédéric Arnault dikabarkan putus. (Allkpop)

 

 
 
JawaPos.com - Lisa Blackpink dilaporkan telah putus dengan Frédéric Arnault, putra Ketua LVMH Bernard Arnault dan CEO TAG Heuer. 
 
Kabar ini muncul dari sebuah wawancara dengan Vanity Fair untuk cerita sampul musim panasnya, 'The Life of a K-Pop Showgirl' yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni.
 
Vanity Fair melaporkan, bahwa tim Lisa Blackpink meminta agar pertanyaan tentang kehidupan pribadinya tidak dibahas. 
 
Lisa memberi berkomentar secara langsung, tetapi majalah tersebut mengatakan bahwa ia tampaknya baru saja berpisah dari Arnault.
 
Keduanya pertama kali terlihat bersama di sebuah restoran di Paris pada bulan Juli 2023. 
 
Setelahnya Lisa dikabarkan ikut dalam perjalanan keluarga Arnault, hal tersebut semakin memperkuat spekulasi tentang hubungan asmara mereka.
 
Rumor putus hubungan mencuat ketika Arnault, dilaporkan tidak hadir di pesta ulang tahun Lisa yang ke-29 pada bulan Maret.
 
Alih-alih membicarakan kehidupan asmaranya, dalam wawancara Lisa lebih terbuka tentang menghadapi penggemar sasaeng dan masalah privasi. 
 
Dia menceritakan insiden masa lalu, di mana orang-orang menunggu di luar rumahnya dan mencoba masuk ke taksinya.
 
"Terkadang itu terlalu berat. Terkadang aku hanya ingin menjadi orang normal," katanya.
 
Lisa menambahkan bahwa para penggemar menjadi lebih menghormatinya, sejak ia berbicara tentang kurangnya privasi yang dialaminya.
 
Dikutip dari Allkpop, Lisa baru-baru ini tampil dalam drama HBO 'White Lotus' dan tampil, di upacara pembukaan Piala Dunia Amerika Utara 2026 di Los Angeles pada tanggal 12 Juni.

Editor: Novia Tri Astuti
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