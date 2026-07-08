7 Cara Mengakhiri Hubungan dengan Dewasa dan Penuh Hormat, Putus Tanpa Menambah Luka!

Ilustrasi mengakhiri hubungan (magnific)
JawaPos.com - Mengakhiri sebuah hubungan bukanlah keputusan yang mudah. Bagi sebagian orang, perpisahan menjadi salah satu pengalaman emosional paling berat karena melibatkan harapan, kenangan, dan rencana masa depan yang pernah dibangun bersama.
Meski demikian, ada kalanya berpisah menjadi pilihan terbaik ketika sebuah hubungan sudah tidak lagi membawa kebahagiaan atau berkembang ke arah yang sehat.
Sayangnya, tidak sedikit orang memilih mengakhiri hubungan dengan cara yang justru meninggalkan luka lebih dalam, seperti menghilang tanpa penjelasan, menyampaikan perpisahan melalui pesan singkat, atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan.
Cara seperti ini mungkin terasa lebih mudah bagi pihak yang mengakhiri hubungan, tetapi sering kali membuat proses penyembuhan menjadi jauh lebih sulit bagi orang yang ditinggalkan.
Perpisahan memang hampir selalu menyakitkan. Namun, rasa sakit tersebut tidak harus diperburuk oleh sikap yang tidak menghargai perasaan pasangan.
Komunikasi yang jujur, empati, dan rasa hormat tetap bisa dijaga meskipun hubungan harus berakhir.
Sikap dewasa saat mengakhiri hubungan juga menjadi bentuk penghargaan terhadap waktu dan perjalanan yang pernah dilalui bersama.
Setiap hubungan memiliki cerita yang berbeda, sehingga tidak ada satu cara yang cocok untuk semua orang.
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