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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.22 WIB

4 Zodiak yang Perlu Tahu Niat Jelas Sejak Awal, Paling Anti Patah Hati dan Membuang Waktu Sia-Sia untuk Orang yang Salah

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Sebagian zodiak akan langsung terjun ke dalam hubungan tanpa perlu proses pengenalan dan memikirkan masa depan.

Mereka merasa bahagia hanya karena telah menemukan seseorang yang membuat mereka terasa istimewa.

Namun, ada juga zodiak yang membutuhkan kepastian sebelum mereka membuka hati. Mereka ingin tahu dengan jelas niat dan tujuan anda agar tidak berakhir patah hati.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang paling anti dengan pasangan yang tidak serius sejak awal. 

Virgo juga dikenal sebagai komunikator yang baik. Mereka tidak ragu mengajak seseorang berbicara secara terbuka mengenai niat, harapan, dan arah hubungan yang berbeda.

Virgo juga dikenal sebagai komunikator yang baik. Mereka tidak ragu mengajak seseorang berbicara secara terbuka mengenai niat, harapan, dan arah hubungan yang sedang dijalani.

Capricorn adalah zodiak yang menyukai kejelasan. Mereka ingin mengetahui niat anda karena hal itu menunjukkan bahwa anda cukup dewasa untuk memahami perasaan sendiri dan mengungkapkan secara jujur.

Mereka menginginkan seseorang yang sejak awal bersikap jujur dan terbuka mengenai tujuan hubungan yang diinginkan.

Leo perlu mengetahui niat pasangannya sejak awal. Mereka tidak ingin bersama seseorang yang hanya setengah hati atau masih ingin mencoba pilihan lain.

Mereka membutuhkan pasangan yang jelas mengenai perasaannya dan mampu meyakinkan bahwa hubungan tersebut akan dijalani dengan sungguh-sungguh.

Editor: Hanny Suwindari
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