4 Zodiak yang Perlu Tahu Niat Jelas Sejak Awal, Paling Anti Patah Hati dan Membuang Waktu Sia-Sia untuk Orang yang Salah

JawaPos.com - Sebagian zodiak akan langsung terjun ke dalam hubungan tanpa perlu proses pengenalan dan memikirkan masa depan.

Mereka merasa bahagia hanya karena telah menemukan seseorang yang membuat mereka terasa istimewa.

Namun, ada juga zodiak yang membutuhkan kepastian sebelum mereka membuka hati. Mereka ingin tahu dengan jelas niat dan tujuan anda agar tidak berakhir patah hati.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (7/7) berikut empat zodiak yang paling anti dengan pasangan yang tidak serius sejak awal.

Virgo

Virgo juga dikenal sebagai komunikator yang baik. Mereka tidak ragu mengajak seseorang berbicara secara terbuka mengenai niat, harapan, dan arah hubungan yang berbeda.

Virgo juga dikenal sebagai komunikator yang baik. Mereka tidak ragu mengajak seseorang berbicara secara terbuka mengenai niat, harapan, dan arah hubungan yang sedang dijalani.

Capricorn

Capricorn adalah zodiak yang menyukai kejelasan. Mereka ingin mengetahui niat anda karena hal itu menunjukkan bahwa anda cukup dewasa untuk memahami perasaan sendiri dan mengungkapkan secara jujur.

Mereka menginginkan seseorang yang sejak awal bersikap jujur dan terbuka mengenai tujuan hubungan yang diinginkan.

Leo

Leo perlu mengetahui niat pasangannya sejak awal. Mereka tidak ingin bersama seseorang yang hanya setengah hati atau masih ingin mencoba pilihan lain.