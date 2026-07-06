4 Zodiak yang Maemilih Jaga Jarak untuk Pulihkan Patah Hati, After Break Up Sangat Menguras Energi

Ilustrasi naik gunung/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak tetap berteman dengan mantan meski hubungan telah berakhir.
Mereka tidak ingin benar-benar mengucapkan selamat tinggal karena mantan masih memiliki tempat istimewa di hati mereka.
Namun, ada juga zodiak yang justru tidak akan mendapatkan keuntungan jika mereka masih dekat dengan mantannya.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (6/7) berikut empat zodiak yang hanya akan memperpanjang rasa sakit dan menghambat proses move on.
Cancer
Cancer membutuhkan perpisahan yang benar-benar jelas agar bisa menerima bahwa hubungan telah berakhir, sehingga mereka terdorong untuk melanjutkan hidup dan melepaskan masa lalu. Cancer cenderung bertahan pada orang-orang yang sudah terasa akrab bahkan saat orang tersebut justru menyakitinya.
Scorpio
Scorpio akan terus memikirkan mantan, meskipun sebagian besar dipenuhi dengan emosi negatif. Scorpio perlu menciptakan jarak sejauh mungkin dari mantan agar tidak terus memendam kebencian. Cara terbaik bagi mereka untuk benar-benar move on adalah berhenti berkomunikasi dengan mantan, berhenti mengikuti media sosialnya.
Gemini
Gemini mungkin lupa alasan mengapa hubungan itu berakhir dan memutuskan untuk mencoba kembali. Padahal jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak, hubungan tersebut kemungkinan hanya akan berakhir dengan masalah yang sama. Gemini membutuhkan jarak dari mantan agar tidak kembali berbalik pada perasaannya.
Leo
Leo bisa saja membayangkan bagaimana rasanya kembali menjalin hubungan. Mereka akan lebih mudah mengingat momen-momen bahagia daripada alasan yang membuat hubungan itu berakhir. Mreka akan jauh lebih mudah pulih jika ada jarak yang jelas dan batasan tegas antara dirinya dan mantan.
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