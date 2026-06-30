4 Zodiak Paling Ahli Mengobati Patah Hati, Mudah Menerima Keadaan Setelah Diputuskan

Ilustrasi patah hati/freepik
JawaPos.com-Ada zodiak yang memang secara alami mudah bangkit setelah putus. Mereka tidak pernah berlarut-larut meratapi kesedihan.
Beberapa zodiak akan menghabiskan waktunya untuk berkembang dan melupakan soal mantan.
Marah dan kecewa memang wajar, namun mereka tetap bisa tangguh dengan cara sehat saat diputus cinta oleh sang mantan.
Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (30/6) berikut empat zodiak yang paling kuat menghadapi patah hati.
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Aries
Aries dipenuhi emosi dan amarah yang membara. Namun, perasaan itu biasanya cepat mereda. Aries mungkin terlihat seolah tidak memiliki hati yang mudah terluka. Namun, sikap mereka yang cepat bangkit terkadang terasa terlalu dingin bagi zodiak lain.
Taurus
Taurus langsung fokus memperbaiki diri dan menjaga kesehatan mentalnya setelah putus. Mereka biasanya pulih lebih cepat dibandingkan zodiak lain yang melampiaskan kesedihannya secara berlebihan.
Libra
Libra termasuk orang yang cepat move on. Mereka bukan tipe orang yang terus menerus meratapi kehilangan. Sebagian orang mungkin menganggap masa lajang libra terlalu singkat. Namun, bagi libra hal itu bukanlah masalah. Buktinya banyak hubungan bahagia mereka justru dimulai tidak lama setelah putus cinta.
Scorpio
Scorpio menjaga jarak untuk menyembuhkan diri setelah putus. Terkadang langkah paling sehat memanglah menjauh dari sumber sakit. Scorpio mungkin bukan tipe yang tetap berteman dengan mantan. Namun, keputusan itu membantu mereka agar tidak terus menerus terjebak dalam kenangan masa lalu.
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