Jangan Berlama-lama Bersedih, Ini 5 Tips Efektif untuk Menyembuhkan Patah Hati

JawaPos.com – Patah hati merupakan pengalaman emosional yang hampir pernah dirasakan setiap orang.

Perasaan ini dapat muncul akibat berakhirnya hubungan asmara, kehilangan orang terdekat, maupun ketika harapan yang diimpikan tidak menjadi kenyataan.

Rasa kecewa dan sedih yang ditimbulkan sering kali begitu mendalam sehingga membutuhkan waktu untuk pulih.

Meski tidak ada cara instan yang mampu menghilangkan luka emosional dalam semalam, terdapat beberapa pendekatan yang terbilang tidak biasa dan dapat membantu proses penyembuhan.

Selain membantu meredakan kesedihan, metode-metode tersebut juga diyakini mampu mengubah cara seseorang memandang pengalaman pahit yang dialaminya.

Mengutip English Jagran, berikut lima cara unik yang dinilai efektif untuk membantu mengatasi patah hati.

1. Berkebun

Berlatihlah merawat tanaman di taman atau balkon.

Pikirkan untuk menambahkan bunga dan pot baru, menyiram tanaman setiap hari, berjalan di atas rumput, atau menanam sayur dan buah di halaman rumah.