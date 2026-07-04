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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 22.53 WIB

Jangan Berlama-lama Bersedih, Ini 5 Tips Efektif untuk Menyembuhkan Patah Hati

ilustrasi orang yang patah hati. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang patah hati. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Patah hati merupakan pengalaman emosional yang hampir pernah dirasakan setiap orang.

Perasaan ini dapat muncul akibat berakhirnya hubungan asmara, kehilangan orang terdekat, maupun ketika harapan yang diimpikan tidak menjadi kenyataan. 

Rasa kecewa dan sedih yang ditimbulkan sering kali begitu mendalam sehingga membutuhkan waktu untuk pulih.

Meski tidak ada cara instan yang mampu menghilangkan luka emosional dalam semalam, terdapat beberapa pendekatan yang terbilang tidak biasa dan dapat membantu proses penyembuhan.

Selain membantu meredakan kesedihan, metode-metode tersebut juga diyakini mampu mengubah cara seseorang memandang pengalaman pahit yang dialaminya.

Mengutip English Jagran, berikut lima cara unik yang dinilai efektif untuk membantu mengatasi patah hati.

1. Berkebun

Berlatihlah merawat tanaman di taman atau balkon.

Pikirkan untuk menambahkan bunga dan pot baru, menyiram tanaman setiap hari, berjalan di atas rumput, atau menanam sayur dan buah di halaman rumah.

Hasilnya akan mengejutkan. Anda tidak hanya akan merasa lebih baik tetapi juga jatuh cinta pada diri sendiri lagi sambil menyembuhkan patah hati.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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