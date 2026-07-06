10 Tanggal Lahir Pria yang Diprediksi Menjadi Pasangan Penyayang dan Penuh Perhatian

Ilustrasi pasangan bahagia (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Dalam numerologi, beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki kaitan dengan karakter seseorang, termasuk dalam menjalani hubungan asmara. Pria yang lahir pada tanggal tertentu disebut cenderung memiliki sifat penuh kasih, empati, dan perhatian terhadap pasangannya.
Mereka diyakini mampu membangun hubungan yang hangat melalui kepedulian, komitmen, serta kesediaan untuk selalu mendampingi orang yang dicintai. Dukungan emosional dan kesetiaan juga menjadi karakter yang sering dikaitkan dengan kelompok ini.
Mengutip English Jagran, terdapat sepuluh tanggal lahir pria yang diprediksi memiliki kecenderungan menjadi pasangan yang penyayang, suportif, dan setia menurut pandangan numerologi.
1. Tanggal lahir 2 dan 29
Pria yang lahir pada tanggal ini cinta damai, sensitif, dan peduli. Mereka menghargai ikatan emosional dan diam-diam memperhatikan kesejahteraan pasangannya.
Pria-pria ini tidak menyukai konflik dan sebaliknya berusaha membangun hubungan yang harmonis dan meyakinkan.
Naluri membuat mereka sangat peka terhadap suasana hati dan kebutuhan pasangannya.
Mereka mungkin awalnya pemalu atau menarik diri, tetapi kesetiaan dan kasih sayang mereka tumbuh seiring waktu.
2. Tanggal lahir 12, 21, dan 30
Pria dengan tanggal lahir ini dikenal optimis, spontan, dan penyayang. Mereka menanamkan tawa, seni, dan kerentanan emosional dalam hubungan.
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