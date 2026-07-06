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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.37 WIB

10 Tanggal Lahir Ini Diprediksi Memiliki Potensi Meraih Kekayaan Menurut Numerologi

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi tanggal lahir kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, tanggal lahir dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, kelebihan, serta potensi yang dimiliki seseorang, termasuk dalam hal keuangan dan kesuksesan.

Beberapa tanggal lahir disebut memiliki kecenderungan lebih besar untuk menarik peluang finansial, mengelola aset, dan membangun kondisi ekonomi yang stabil. Meski demikian, pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan numerologi dan bukan jaminan bahwa seseorang akan kaya tanpa usaha.

Mengutip Astrotalk, terdapat sepuluh tanggal lahir yang diprediksi memiliki bakat dalam mengembangkan kekayaan dan meraih kesuksesan finansial menurut perspektif numerologi.

1. Tanggal 1 dan 28

Orang yang lahir pada tanggal ini dikaitkan dengan kepemimpinan, kemandirian, dan inovasi.

Mereka memiliki dorongan, tekad, dan jiwa kewirausahaan yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan finansial.

2. Tanggal 8, 17 dan 26

Mereka yang lahir pada tanggal ini membawa energi kelimpahan, kekuatan, dan kesuksesan materi.

Individu-individu ini ahli strategi alami, yang mampu mengatasi masalah keuangan dengan mudah.

Rasa ambisi dan kepraktisan bawaan yang kuat dapat membawa mereka pada pencapaian finansial yang hebat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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