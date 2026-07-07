Bakal Makmur Hidupnya, 6 Shio Ini Diyakini Berpeluang Mendapat Rezeki Melimpah

Ilustrasi shio yang akan hidup paling makmur (freepik/lifeforstock)
JawaPos.com - Memiliki kehidupan yang mapan dan berkecukupan menjadi harapan banyak orang. Namun, perjalanan menuju kondisi tersebut sering kali membutuhkan usaha, kesabaran, serta waktu yang tidak singkat.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya membawa karakter dan peruntungan yang berbeda-beda. Pada periode tertentu, ada shio yang diyakini memperoleh energi positif sehingga berpeluang mengalami peningkatan dalam hal rezeki, karier, maupun kondisi keuangan.
Kepercayaan ini menjadi salah satu bentuk ramalan yang masih banyak diminati sebagai hiburan maupun bahan refleksi oleh sebagian masyarakat.
Dikutip dari kanal YouTube Naura Kom, berikut enam shio yang disebut berpotensi memperoleh rezeki melimpah dan menikmati masa yang lebih makmur mulai hari ini.
1. Shio Naga
Shio pertama yang sedang disinari oleh keberuntungan luar biasa adalah Shio Naga. Naga dikenal sebagai simbol kekuatan dan kejayaan dalam budaya Tiongkok.
Mereka punya ambisi yang tinggi dan tidak pernah berhenti bermimpi besar. Saat ini alam semesta membuka pintu besar untuk Naga, terutama dalam hal karier dan finansial.
Banyak Naga akan mengalami lonjakan rezeki. Entah melalui promosi, proyek besar, atau peluang bisnis yang datang tanpa diduga.
Naga akan merasakan bahwa segala perjuangan mereka selama ini mulai terbayar. Dan yang terpenting, mereka mulai merasa layak menerima semua ini.
Keyakinan dalam mereka tumbuh seiring datangnya keberlimpahan. Semesta sedang berkata, "Ini waktumu bersinar dan tak ada yang bisa menghentikanmu."
2. Shio Kerbau
Kerbau adalah lambang ketekunan, kesabaran, dan kerja keras tanpa banyak bicara. Mereka seringkali merasa tertinggal karena lebih banyak menabur daripada menuai.
Tapi kini waktu panen mereka telah tiba. Energi keberuntungan yang menyelimuti kerbau membuat segala yang mereka sentuh menjadi lebih mudah membuahkan hasil.
Bisnis yang dulu lambat berkembang kini mulai mencetak keuntungan. Mereka yang bekerja kantoran bisa mendapat pengakuan dan tanggung jawab baru.
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