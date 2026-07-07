5 Weton Ini Diyakini Memiliki Aura Pengasihan, Mudah Menarik Perhatian dan Memikat Hati Orang Lain

Ilustrasi weton yang diberkati aura pengasihan (freepik)
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, ada sejumlah weton yang dipercaya memiliki aura pengasihan atau daya tarik alami yang kuat. Sosok dengan weton tersebut diyakini mampu membuat orang di sekitarnya merasa nyaman, tertarik, hingga mudah menaruh simpati.
Pesona yang dimiliki tidak semata-mata berasal dari penampilan fisik, tetapi juga dari karakter, pembawaan, serta energi batin yang dipercaya terpancar secara alami. Hal inilah yang membuat mereka sering dianggap memiliki karisma yang sulit diabaikan.
Dilansir dari kanal YouTube Energi Weton, berikut lima weton yang disebut memiliki aura pengasihan sehingga mudah memikat hati dan menarik perhatian orang lain.
Baca Juga:Bakat Kaya Raya, 5 Weton Ini Diyakini Memiliki Garis Telapak Tangan Pembawa Rezeki Melimpah
1. Jumat Kliwon: Si misterius yang menawan
Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14, Jumat (6) dan Kliwon (8). Dalam ilmu Primbon Jawa, kombinasi ini melambangkan energi spiritual yang sangat kuat.
Aura pengasihan dari orang berweton ini tidak mencolok, melainkan terselubung dalam kepribadian mereka yang tenang, misterius, namun memikat.
Ciri khas mereka adalah sorot mata yang dalam dan suara yang menenangkan. Banyak orang merasa nyaman hanya dengan berbincang atau duduk di dekatnya.
Bahkan, tanpa perlu berusaha, pemilik Jumat Kliwon kerap menjadi pusat perhatian secara tidak sengaja. Mereka juga dikenal sebagai pendengar yang baik, pembimbing yang lembut, dan pasangan yang penuh kasih.
Daya tarik terbesar mereka adalah kemampuan untuk memahami emosi orang lain secara intuitif. Dalam relasi asmara, mereka bisa tahu apa yang dirasakan pasangannya tanpa perlu dijelaskan.
Ini membuat hubungan mereka terasa sangat dalam dan penuh keintiman. Selain itu, Jumat Kliwon dikenal memiliki energi pengasihan alami.
Dalam budaya Jawa, mereka sering dikaitkan dengan lelaku spiritual seperti tirakat malam Jumat Kliwon atau meditasi untuk membuka aura cinta.
Aura ini diperkuat dengan sikap rendah hati dan tutur kata yang sopan. Namun, sisi misterius mereka juga menjadi tantangan.
Karena pesona yang begitu kuat, tak jarang mereka disukai oleh banyak orang secara bersamaan, bahkan tanpa disadari. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan atau salah paham jika tidak hati-hati menjaga perasaan orang lain.
Dalam konteks rumah tangga, mereka adalah sosok yang setia dan siap berkorban demi kebahagiaan keluarga. Mereka tidak mudah mengumbar cinta, tetapi jika sudah mencintai, maka cintanya sangat dalam dan tulus.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane