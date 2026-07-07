5 Weton Ini Diyakini Memiliki Aura Pengasihan, Mudah Menarik Perhatian dan Memikat Hati Orang Lain

1. Jumat Kliwon: Si misterius yang menawan

Weton Jumat Kliwon memiliki neptu 14, Jumat (6) dan Kliwon (8). Dalam ilmu Primbon Jawa, kombinasi ini melambangkan energi spiritual yang sangat kuat.

Aura pengasihan dari orang berweton ini tidak mencolok, melainkan terselubung dalam kepribadian mereka yang tenang, misterius, namun memikat.

Ciri khas mereka adalah sorot mata yang dalam dan suara yang menenangkan. Banyak orang merasa nyaman hanya dengan berbincang atau duduk di dekatnya.

Bahkan, tanpa perlu berusaha, pemilik Jumat Kliwon kerap menjadi pusat perhatian secara tidak sengaja. Mereka juga dikenal sebagai pendengar yang baik, pembimbing yang lembut, dan pasangan yang penuh kasih.

Daya tarik terbesar mereka adalah kemampuan untuk memahami emosi orang lain secara intuitif. Dalam relasi asmara, mereka bisa tahu apa yang dirasakan pasangannya tanpa perlu dijelaskan.

Ini membuat hubungan mereka terasa sangat dalam dan penuh keintiman. Selain itu, Jumat Kliwon dikenal memiliki energi pengasihan alami.

Dalam budaya Jawa, mereka sering dikaitkan dengan lelaku spiritual seperti tirakat malam Jumat Kliwon atau meditasi untuk membuka aura cinta.

Aura ini diperkuat dengan sikap rendah hati dan tutur kata yang sopan. Namun, sisi misterius mereka juga menjadi tantangan.

Karena pesona yang begitu kuat, tak jarang mereka disukai oleh banyak orang secara bersamaan, bahkan tanpa disadari. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan atau salah paham jika tidak hati-hati menjaga perasaan orang lain.