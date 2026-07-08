3 Weton yang Menurut Primbon Diramalkan Nasibnya di Tahun 2026 akan Dihujani Limpahan Rezeki dan Kelancaran Kerja

JawaPos.com - Salah satu hal paling banyak diingin orang adalah kelimpahan rezeki semasa hidup.

Meski rezeki telah digariskan, akan tetapi kedatangannya tidak pernah bisa pastikan sehingga kehidupan seseorang terkadang bisa di atas dan di bawah.

Pada tahun 2026 ini sendiri sejumlah weton dikatakan akan punya masa-masa indah saat banyak rezeki bisa mudah diperoleh hingga dalam jumlah besar.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang menurut primbon diramalkan nasibnya di tahun 2026 akan dihujani limpahan rezeki dan kelancaran kerja.

1. Weton Selasa Pahing

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir di weton Selasa Pahing sering kali memiliki wibawa dan karisma.

Menurut perhitungan, tahun 2026 ini bisa menjadi tahun yang penuh rezeki bila bisa memanfaatkan karisma yang dipunya.