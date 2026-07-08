3 Weton yang Menurut Primbon Diramalkan Nasibnya di Tahun 2026 akan Dihujani Limpahan Rezeki dan Kelancaran Kerja

Weton yang menurut primbon diramalkan nasibnya di tahun 2026 akan dihujani limpahan rezeki dan kelancaran kerja. (dok: magnific)
JawaPos.com - Salah satu hal paling banyak diingin orang adalah kelimpahan rezeki semasa hidup.
Meski rezeki telah digariskan, akan tetapi kedatangannya tidak pernah bisa pastikan sehingga kehidupan seseorang terkadang bisa di atas dan di bawah.
Pada tahun 2026 ini sendiri sejumlah weton dikatakan akan punya masa-masa indah saat banyak rezeki bisa mudah diperoleh hingga dalam jumlah besar.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang menurut primbon diramalkan nasibnya di tahun 2026 akan dihujani limpahan rezeki dan kelancaran kerja.
1. Weton Selasa Pahing
Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir di weton Selasa Pahing sering kali memiliki wibawa dan karisma.
Menurut perhitungan, tahun 2026 ini bisa menjadi tahun yang penuh rezeki bila bisa memanfaatkan karisma yang dipunya.
Energi yang keluar dari dalam diri dimungkinkan bisa mempengaruhi banyak orang sehingga akan bermanfaat dalam urusan pekerjaan.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah