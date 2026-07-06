Penuh Aura Mistis, 7 Weton Ini Diyakini Memiliki Karisma Kuat dan Dihormati Menurut Primbon Jawa

Weton penuh kharisma yang memiliki drajat tertinggi kata primbon jawa
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki kharisma alami sehingga mampu menarik rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya.
Pemilik weton tersebut diyakini memancarkan wibawa, kepercayaan diri, dan karakter kepemimpinan yang membuat mereka mudah disegani dalam berbagai lingkungan.
Karakter yang kuat serta pengaruh positif yang dimiliki menjadikan weton-weton ini sering dikaitkan dengan kedudukan yang baik dan penghargaan dari orang lain menurut penafsiran Primbon Jawa.
Mengutip kanal YouTube MBAH EKO DAENG, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki kharisma tinggi dan diyakini memperoleh derajat yang dihormati berdasarkan perhitungan Primbon Jawa.
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1. Selasa Kliwon
Kombinasi hari Selasa dengan pasaran Kliwon bukanlah sebuah kebetulan semata melainkan pertemuan energi kepemimpinan yang begitu kuat layaknya semesta memberikan kompas penunjuk arah pada pemegangnya.
Mereka yang terlahir pada momen ini memiliki wibawa alami bahkan sejak masih belia, dimana ketika mereka berbicara orang-orang akan mendengarkan dan ketika berdiam semua seakan menunggu.
Pengusung Selasa Kliwon bukanlah tipe yang banyak bicara, namun setiap tindakan yang mereka ambil mampu menggetarkan hati orang-orang di sekitarnya.
Karakter yang paling menonjol dari mereka adalah ketegasan, kedisiplinan, dan kemampuan bertahan dalam situasi apapun, ibarat seorang jenderal yang selalu memimpin barisan dari garis terdepan.
Mereka memiliki potensi besar menjadi pemimpin, guru besar, atau tokoh masyarakat yang suaranya sangat dihormati di berbagai kalangan.
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