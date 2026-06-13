7 Weton Lakuning Geni dengan Karisma yang Kuat Pengaruh Besar Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, weton Lakuning Geni merujuk pada kelompok weton yang membawa semangat membara, karisma kuat, dan daya pengaruh besar.

Ketujuh weton ini diibaratkan api yang bisa menjadi penerang sekaligus penghancur tergantung pada kemampuan pengendalian diri pemiliknya.

Primbon Jawa mencatat bahwa orang-orang Lakuning Geni terlahir berbeda, berani mengambil risiko, dan jarang menjalani hidup yang biasa-biasa saja.

Tirakat dan pengendalian emosi menjadi kunci utama agar energi besar weton ini membawa manfaat dan bukan bencana.

Dilansir dari akun YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (13/6), berikut tujuh weton Lakuning Geni dengan karisma yang kuat pengaruh besar menurut primbon Jawa.

1. Rabu Pon

Weton Rabu Pon dikenal tegas, pemberani, dan tidak mudah digoyahkan, diibaratkan api hutan yang menakutkan sekaligus membersihkan.

Jiwa kepemimpinan alami yang dimilikinya menjadikan weton ini tumpuan dalam keluarga dan panutan di lingkungan sosialnya.

Kelemahan utama yang harus diwaspadai adalah sifat mudah tersulut emosi yang bisa membuat kata-katanya terasa sangat menyakitkan.