10 Kebiasaan yang Mengungkap Karisma dan Percaya Diri Sejati Seseorang Menurut Psikologi

JawaPos.com – Percaya diri sejati bukan sesuatu yang dibuat-buat, melainkan tercermin melalui kebiasaan otomatis yang dilakukan tanpa perlu berpikir panjang.

Secara psikologi, karisma yang terpancar dari seseorang hampir selalu berakar pada cara mereka memandang diri sendiri dan cara mereka berinteraksi dengan dunia.

Orang yang benar-benar percaya diri tidak menunggu pengakuan dari luar karena mereka sudah memberi mahkota pada diri mereka sendiri jauh sebelum dunia melakukannya.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (5/6), berikut sepuluh hal yang secara otomatis dilakukan oleh orang-orang dengan kepercayaan diri yang kuat dan tulus dalam keseharian mereka.

1. Menciptakan dan menjaga ritual pribadi

Rutinitas pagi dan malam yang dijalani secara konsisten memperkuat rasa tujuan dan identitas yang menjadi fondasi kepercayaan diri seseorang.

Pengulangan yang disengaja adalah cara otak merekam bukti bahwa kamu adalah seseorang yang bisa diandalkan oleh dirimu sendiri dan orang lain.

Orang yang hidup tanpa struktur ritual pribadi cenderung merasa terombang-ambing dan kehilangan rasa kontrol atas arah hidupnya.

2. Berbicara dengan lambat dan penuh pertimbangan