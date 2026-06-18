Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 03.09 WIB

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Alami, Anda Memiliki Karisma Lebih Besar dari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup (Magnific/Katemangostar) - Image

Ilustrasi seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup (Magnific/Katemangostar)

JawaPos.com - Karisma sering dianggap sebagai bakat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Banyak orang membayangkan bahwa seseorang yang karismatik harus selalu pandai berbicara, menjadi pusat perhatian, atau memiliki penampilan yang menonjol. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa karisma sebenarnya lebih berkaitan dengan cara seseorang membuat orang lain merasa dihargai, dipahami, dan nyaman.

Menariknya, banyak orang yang memiliki karisma tinggi bahkan tidak menyadarinya. Mereka tidak berusaha keras untuk menarik perhatian, tetapi kehadiran mereka secara alami membuat orang lain merasa tertarik dan senang berada di dekat mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), jika Anda melakukan beberapa hal berikut secara alami, kemungkinan besar Anda memiliki tingkat karisma yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang.

1. Anda Benar-Benar Mendengarkan saat Orang Lain Berbicara

Di zaman ketika banyak orang lebih sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan berikutnya, kemampuan untuk mendengarkan dengan tulus menjadi sesuatu yang langka.

Orang yang karismatik tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan emosi, bahasa tubuh, dan maksud yang tersembunyi di balik pembicaraan. Mereka tidak tergesa-gesa memotong pembicaraan atau mengalihkan topik kembali kepada diri mereka sendiri.

Menurut psikologi, mendengarkan secara aktif menciptakan rasa dihargai dan membangun hubungan emosional yang kuat. Itulah sebabnya orang-orang cenderung merasa nyaman dan ingin kembali berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan mereka.

2. Anda Membuat Orang Lain Merasa Penting

Karisma bukan tentang membuat diri sendiri terlihat hebat, melainkan membuat orang lain merasa berharga.

Anda mungkin secara alami mengingat nama seseorang, menanyakan kabar mereka, atau memberikan perhatian pada hal-hal kecil yang penting bagi mereka. Tindakan sederhana ini memiliki dampak besar terhadap hubungan sosial.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Lebih Menyukai Kesendirian daripada Terus-menerus Bersosialisasi Adalah Tanda Halus dari 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Lebih Menyukai Kesendirian daripada Terus-menerus Bersosialisasi Adalah Tanda Halus dari 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 05.21 WIB

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Otomatis, Anda Mungkin Telah Menyadari Tidak Memiliki Siapa Pun untuk Diandalkan Kata Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Otomatis, Anda Mungkin Telah Menyadari Tidak Memiliki Siapa Pun untuk Diandalkan Kata Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 05.16 WIB

10 Hal yang Dilakukan Orang yang Cerdas secara Emosional ketika Mereka Tidak Dihargai Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Hal yang Dilakukan Orang yang Cerdas secara Emosional ketika Mereka Tidak Dihargai Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 05.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore