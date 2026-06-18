Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Alami, Anda Memiliki Karisma Lebih Besar dari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak layak dipertahankan dalam hidup (Magnific/Katemangostar)
JawaPos.com - Karisma sering dianggap sebagai bakat bawaan yang hanya dimiliki segelintir orang. Banyak orang membayangkan bahwa seseorang yang karismatik harus selalu pandai berbicara, menjadi pusat perhatian, atau memiliki penampilan yang menonjol. Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa karisma sebenarnya lebih berkaitan dengan cara seseorang membuat orang lain merasa dihargai, dipahami, dan nyaman.
Menariknya, banyak orang yang memiliki karisma tinggi bahkan tidak menyadarinya. Mereka tidak berusaha keras untuk menarik perhatian, tetapi kehadiran mereka secara alami membuat orang lain merasa tertarik dan senang berada di dekat mereka.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), jika Anda melakukan beberapa hal berikut secara alami, kemungkinan besar Anda memiliki tingkat karisma yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang.
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1. Anda Benar-Benar Mendengarkan saat Orang Lain Berbicara
Di zaman ketika banyak orang lebih sibuk memikirkan apa yang akan mereka katakan berikutnya, kemampuan untuk mendengarkan dengan tulus menjadi sesuatu yang langka.
Orang yang karismatik tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan emosi, bahasa tubuh, dan maksud yang tersembunyi di balik pembicaraan. Mereka tidak tergesa-gesa memotong pembicaraan atau mengalihkan topik kembali kepada diri mereka sendiri.
Menurut psikologi, mendengarkan secara aktif menciptakan rasa dihargai dan membangun hubungan emosional yang kuat. Itulah sebabnya orang-orang cenderung merasa nyaman dan ingin kembali berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan mereka.
2. Anda Membuat Orang Lain Merasa Penting
Karisma bukan tentang membuat diri sendiri terlihat hebat, melainkan membuat orang lain merasa berharga.
Anda mungkin secara alami mengingat nama seseorang, menanyakan kabar mereka, atau memberikan perhatian pada hal-hal kecil yang penting bagi mereka. Tindakan sederhana ini memiliki dampak besar terhadap hubungan sosial.
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