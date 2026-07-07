Tak Ambil Pusing, Ini 6 Pola Pikir Orang yang Selalu Tenang saat Menghadapi Masalah Menurut Psikologi

JawaPos.com – Sebagian orang mampu tetap tenang saat menghadapi masalah berat, bukan karena mereka tidak merasakannya.

Psikologi menjelaskan bahwa cara seseorang menafsirkan situasi sulit sama pentingnya dengan situasi itu sendiri.

Pola pikir yang berbeda inilah yang membuat beberapa orang tetap fokus dan stabil saat segalanya terasa kacau.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (7/7), berikut enam cara berpikir yang membedakan orang-orang tenang dari mereka yang mudah terguncang ketika masalah datang.

1. Tidak terobsesi dengan hal-hal di luar kendali

Saat situasi mulai kacau, pikiran mudah terjebak pada skenario terburuk yang belum tentu akan terjadi.

Orang yang tenang mengalihkan perhatian dari hal yang tidak bisa diubah menuju tindakan kecil yang masih bisa dilakukan.

Mereka mungkin mencari informasi tambahan atau meminta bantuan sebagai langkah konkret yang mengurangi rasa tidak berdaya.

Tindakan sekecil apapun terbukti mampu mengurangi stres dan membantu seseorang merasa lebih punya kendali.