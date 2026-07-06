4 Shio yang Dikenal Memiliki Mental Tahan Banting dan Mampu Bekerja di Bawah Tekanan

JawaPos.com - Kehidupan sering kali dipenuhi dengan berbagai tantangan, baik dalam pekerjaan, hubungan, maupun aktivitas sehari-hari. Situasi yang penuh tekanan ini bisa menjadi ujian bagi ketahanan mental seseorang.

Namun, dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya justru mampu berkembang dalam kondisi seperti ini. Mereka dianggap tetap produktif, fokus, bahkan lebih kreatif ketika berada di bawah tekanan atau situasi yang tidak stabil.

Mengutip Horoscope, terdapat empat shio yang dikenal memiliki mental kuat dan mampu bekerja dengan baik meski berada dalam tekanan tinggi.

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1. Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas, banyak akal, dan penuh tekad.

Mereka menyukai tantangan dan selalu tampak memiliki tenaga ekstra saat menghadapi tekanan.

Di bawah tekanan, mereka cenderung menjadi lebih fokus, inovatif, dan tegas.

Baginya, tekanan bukanlah rintangan melainkan katalisator yang memacu mereka untuk bertindak.

2. Kambing