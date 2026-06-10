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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 10 Juni 2026 | 16.06 WIB

8 Kebiasaan Orang Sukses yang Selalu Tahan Banting, Nomor 8 Sering Dilupakan

Ilustrasi orang sukses. (Freepik)

JawaPos.com - Orang-orang yang sukses umumnya memiliki kebiasaan dan pola pikir yang membuat mereka tetap kuat saat menghadapi berbagai tantangan hidup yang datang berturut-turut.

Kebiasaan tersebut membentuk karakter yang tangguh, sehingga mereka mampu bertahan dan terus melangkah meski berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Beragam ujian yang mereka hadapi justru menjadi proses yang menempa diri, menjadikan mereka semakin kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya.

Ketangguhan itu terlihat dari cara mereka menyikapi masalah dengan tenang, menjaga semangat, dan tidak mudah menyerah ketika keadaan menjadi sulit.

Mengutip geediting.com pada Rabu (10/6), terdapat delapan kebiasaan yang kerap dimiliki oleh orang-orang sukses, yang membantu mereka tetap tegar dan mampu bertahan di tengah berbagai ujian kehidupan.

1. Memberikan respons alih-alih bereaksi impulsif

Individu yang memiliki kontrol diri kuat tidak membiarkan emosi mengendalikan perilaku mereka secara langsung.

Mereka memilih untuk berhenti sejenak sebelum merespons, baik itu dalam hitungan detik maupun beberapa hari.

Jeda mikro ini mencegah keputusan impulsif dan melindungi tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Kebiasaan ini bertindak seperti pemutus sirkuit psikologis yang menjaga ketenangan dan kejelasan pikiran tetap terjaga.

2. Menciptakan hambatan untuk dorongan negatif

Mereka memahami bahwa kekuatan kemauan saja tidak cukup untuk melawan godaan sehari-hari.

Alih-alih mencoba menjadi "kuat", mereka mengubah lingkungan untuk mengurangi berbagai bentuk godaan tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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