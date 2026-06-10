8 Kebiasaan Orang Sukses yang Selalu Tahan Banting, Nomor 8 Sering Dilupakan

Ilustrasi orang sukses. (Freepik)

JawaPos.com - Orang-orang yang sukses umumnya memiliki kebiasaan dan pola pikir yang membuat mereka tetap kuat saat menghadapi berbagai tantangan hidup yang datang berturut-turut.

Kebiasaan tersebut membentuk karakter yang tangguh, sehingga mereka mampu bertahan dan terus melangkah meski berada dalam situasi yang penuh tekanan.

Beragam ujian yang mereka hadapi justru menjadi proses yang menempa diri, menjadikan mereka semakin kuat dan lebih siap menghadapi tantangan berikutnya.

Ketangguhan itu terlihat dari cara mereka menyikapi masalah dengan tenang, menjaga semangat, dan tidak mudah menyerah ketika keadaan menjadi sulit.

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