3 Weton Paling Tahan Banting, Tahun 2026 Jadi Momentum Ubah Nasib dari Melarat sampai Orang Kaya Berharta

JawaPos.com - Dalam menjani hidup tentulah kesabaran dan sikap tak mudah putus asa jadi hal penting yang harus dimiliki.

Sebab dalam hidup kegagalan bisa datang menghampiri kapan saja, oleh karenanya kepercayaan diri dan sikap pantang menyerah akan jadi kekuatan yang bisa mengantarkan pada kesuksesan.

Tahun 2026 ini pun diramalkan jadi salah satu tahun yang bisa dijadikan momentum mengubah nasib melalui adanya keberuntungan dan usaha dari dalam diri.

Melansir dari YouTube Tv KDM, berikut weton yang paling tahan banting dan diramalkan punya momentum mengubah nasib dari melarat hingga menjadi orang kaya di tahun 2026.

1. Weton Rabu Wage

Menurut perhitungan primbon, mereka yang berweton Rabu Wage diramalkan punya kesempatan mengubah nasib.

Hidup mereka yang selama ini susah secara ekonomi bisa disudahi dengan hadirnya serangkaian peluang.