Jangan Dianggap Sepele! 8 Kebiasaan Ini Disukai Anak Muda Tapi Justru Merusak Mental dan Fisik Menurut Psikologi

JawaPos.com – Dalam kajian psikologi, sejumlah kebiasaan yang tengah populer di kalangan anak muda disebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan fisik maupun mental. Meski terlihat menyenangkan, beberapa pola perilaku tersebut berpotensi menyimpan risiko jangka panjang.

Psikologi menyoroti bahwa tidak semua tren yang diikuti anak muda memiliki dampak positif. Sebagian di antaranya justru dapat memengaruhi keseimbangan emosi, kesehatan mental, hingga kondisi tubuh apabila dilakukan tanpa kontrol.

Oleh karena itu, penting bagi anak muda untuk lebih bijak dalam menyikapi kebiasaan yang sedang tren, serta menjaga keseimbangan antara kesenangan dan kesehatan.

Mengutip laporan dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang banyak disukai anak muda namun dinilai dapat berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik menurut psikologi.

1. Bermain ponsel hingga larut malam

Dunia digital memang memikat, terutama saat malam hari ketika seharusnya tubuh beristirahat dengan kualitas tidur yang baik.

Banyak anak muda yang terjebak dalam rutinitas menghabiskan waktu di depan layar hingga lewat tengah malam, entah itu scrolling media sosial atau menonton serial favorit.

Aktivitas ini ternyata mengganggu siklus tidur alami tubuh dan menyebabkan mata mengalami ketegangan berlebihan.

Cahaya biru yang dipancarkan layar gadget dalam ruangan gelap dapat mengacaukan ritme sirkadian tubuh, membuat otak terkecoh seolah masih siang hari.