Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 22.46 WIB

3 Shio yang Dikenal Boros Namun Tetap Dikelilingi Kelimpahan Rezeki

Ilustrasi shio boros namun tetap kaya raya. (Sumber foto: Freepik) - Image

Ilustrasi shio boros namun tetap kaya raya. (Sumber foto: Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mencerminkan karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya, termasuk dalam hal mengelola keuangan.

Beberapa shio disebut memiliki kebiasaan mengeluarkan uang dengan cukup bebas. Meski begitu, aliran rezeki yang mereka miliki tetap dianggap lancar, sehingga kondisi finansialnya relatif stabil bahkan cenderung berkecukupan.

Mengutip Horoscope, terdapat tiga shio yang dikenal memiliki sifat boros namun tetap dikelilingi keberuntungan finansial dan kehidupan yang sejahtera.

1. Kelinci

Shio Kelinci sering terlihat boros dalam keuangan, namun tetap mampu untuk mempertahankan kekayaannya.

Mereka boros karena cenderung suka memanjakan diri dan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.

Meski begitu, kenyataannya banyak orang yang terlahir di Tahun Kelinci berhasil menjadi orang kaya dan sukses.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan keuangan mereka adalah sifat cerdas, ulet, dan pandai mengelola keuangan.

Mereka juga memiliki kemampuan untuk mencari peluang dan mengambil risiko yang menguntungkan.

2. Kerbau

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Zodiak Ini Paling Boros Uang dan Suka Berfoya-foya, Belanja Salah Satunya - Image
Zodiak

7 Zodiak Ini Paling Boros Uang dan Suka Berfoya-foya, Belanja Salah Satunya

Minggu, 5 Juli 2026 | 03.37 WIB

5 Weton Rezeki Seret Karena Kepribadian Boros yang Dimiliki Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Rezeki Seret Karena Kepribadian Boros yang Dimiliki Menurut Primbon Jawa

Selasa, 16 Juni 2026 | 17.37 WIB

11 Kebiasaan Boros yang Kerap Dinilai Orang Hemat Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

11 Kebiasaan Boros yang Kerap Dinilai Orang Hemat Menurut Psikologi

Selasa, 5 Mei 2026 | 02.14 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore