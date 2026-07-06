3 Shio yang Dikenal Boros Namun Tetap Dikelilingi Kelimpahan Rezeki

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mencerminkan karakter dan kecenderungan seseorang berdasarkan tahun kelahirannya, termasuk dalam hal mengelola keuangan.

Beberapa shio disebut memiliki kebiasaan mengeluarkan uang dengan cukup bebas. Meski begitu, aliran rezeki yang mereka miliki tetap dianggap lancar, sehingga kondisi finansialnya relatif stabil bahkan cenderung berkecukupan.

Mengutip Horoscope, terdapat tiga shio yang dikenal memiliki sifat boros namun tetap dikelilingi keberuntungan finansial dan kehidupan yang sejahtera.

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1. Kelinci

Shio Kelinci sering terlihat boros dalam keuangan, namun tetap mampu untuk mempertahankan kekayaannya.

Mereka boros karena cenderung suka memanjakan diri dan menghamburkan uang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.

Meski begitu, kenyataannya banyak orang yang terlahir di Tahun Kelinci berhasil menjadi orang kaya dan sukses.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan keuangan mereka adalah sifat cerdas, ulet, dan pandai mengelola keuangan.

Mereka juga memiliki kemampuan untuk mencari peluang dan mengambil risiko yang menguntungkan.