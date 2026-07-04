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Rabbany Wanadriani
Minggu, 5 Juli 2026 | 03.37 WIB

7 Zodiak Ini Paling Boros Uang dan Suka Berfoya-foya, Belanja Salah Satunya

Ilustrasi orang yang boros. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal memiliki kecenderungan boros dalam mengelola keuangan.

Mereka sering lebih mengutamakan kesenangan sesaat dibandingkan perencanaan finansial jangka panjang.

Sifat spontan ini kerap membuat mereka mudah mengeluarkan uang untuk hal-hal seperti liburan mendadak atau membeli barang mahal tanpa banyak pertimbangan.

Meski merasa keuangannya aman, kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan masalah finansial atau utang jika tidak dikendalikan dengan baik.

Mengutip English Jagran, berikut tujuh zodiak yang disebut paling sering berfoya-foya dan boros dalam pengeluaran. Apakah Anda termasuk salah satunya?

1. Leo

Leo menyukai kemewahan dan keglamoran. Mereka suka dikelilingi hal-hal terbaik dalam hidup, sama sekali tidak peduli dengan pengeluaran.

Sifat baik hati dan suka pamer membuat mereka ingin memanjakan diri sendiri dan orang lain.

Mereka ingin bersinar dan menarik perhatian, yang terkadang menghabiskan uang secara berlebihan.

2. Libra

Libra memiliki selera estetika serta memuja hal-hal yang indah dan berkualitas tinggi.

Mereka mendambakan keharmonisan dan keseimbangan dalam hidup, hal itu membuatnya ingin menghabiskan uang.

Meskipun boros dan modis, kecenderungan mereka untuk menghabiskan uang secara berlebihan bisa mengganggu anggaran jika tidak dikendalikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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