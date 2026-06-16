Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 16 Juni 2026 | 17.37 WIB

5 Weton Rezeki Seret Karena Kepribadian Boros yang Dimiliki Menurut Primbon Jawa

Weton rezeki seret karena kepribadian boros yang dimiliki menurut primbon jawa / foto : Magnific/ BalashMirzabey - Image

Weton rezeki seret karena kepribadian boros yang dimiliki menurut primbon jawa / foto : Magnific/ BalashMirzabey

JawaPos.com – Primbon Jawa meramalkan ada lima weton yang dikenal memiliki rezeki seret dalam perjalanan hidupnya.

Kelima weton ini sebenarnya tidak kekurangan rezeki, namun kepribadian yang boros membuat uang selalu cepat habis.

Pemilik weton ini sulit menyimpan uang karena pengeluaran terus mengalir tanpa kendali yang baik.

Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Selasa (16/6), berikut adalah lima weton yang diramalkan mengalami rezeki seret menurut primbon Jawa beserta penjelasannya.

1. Rabu Kliwon

Menurut ramalan primbon Jawa, keberuntungan finansial weton Rabu Kliwon terbilang kurang menggembirakan.

Setiap kali rezeki atau harta datang dalam jumlah besar, semuanya akan habis dengan sangat cepat.

Pemilik weton ini dikenal sangat gemar menghambur-hamburkan uang tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.

Kebiasaan boros inilah yang menjadi penyebab utama mengapa rezeki Rabu Kliwon terasa selalu seret.

Meski aliran rezeki sebenarnya cukup, sifat tidak bisa menyimpan uang membuat kondisi keuangan selalu terasa pas-pasan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
5 Weton Kaya dengan Kepribadian Rendah Hati dan Tidak Sombong Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Kaya dengan Kepribadian Rendah Hati dan Tidak Sombong Menurut Primbon Jawa

Selasa, 16 Juni 2026 | 17.09 WIB

11 Weton Titisan Dewi Sri yang Kemakmuran dan Rezeki Dimudahkan Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

11 Weton Titisan Dewi Sri yang Kemakmuran dan Rezeki Dimudahkan Menurut Primbon Jawa

Selasa, 16 Juni 2026 | 16.59 WIB

8 Weton yang Konon Sulit Jauh dari Rezeki, Hidup Berkecukupan dan Dipenuhi Peluang Emas - Image
Zodiak

8 Weton yang Konon Sulit Jauh dari Rezeki, Hidup Berkecukupan dan Dipenuhi Peluang Emas

Selasa, 16 Juni 2026 | 04.18 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

7

MUI Minta Pelaku dan Pengkampanye LGBTQ Bisa Dipidana, Lebih Berat dari Pasal Perzinaan

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

10

Prediksi Skor Haiti vs Skotlandia di Piala Dunia 2026: The Tartan Army Bisa Menang Besar!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore