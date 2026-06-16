5 Weton Rezeki Seret Karena Kepribadian Boros yang Dimiliki Menurut Primbon Jawa

Weton rezeki seret karena kepribadian boros yang dimiliki menurut primbon jawa / foto : Magnific/ BalashMirzabey
JawaPos.com – Primbon Jawa meramalkan ada lima weton yang dikenal memiliki rezeki seret dalam perjalanan hidupnya.
Kelima weton ini sebenarnya tidak kekurangan rezeki, namun kepribadian yang boros membuat uang selalu cepat habis.
Pemilik weton ini sulit menyimpan uang karena pengeluaran terus mengalir tanpa kendali yang baik.
Dilansir dari akun YouTube Pandawa Cirebon pada Selasa (16/6), berikut adalah lima weton yang diramalkan mengalami rezeki seret menurut primbon Jawa beserta penjelasannya.
1. Rabu Kliwon
Menurut ramalan primbon Jawa, keberuntungan finansial weton Rabu Kliwon terbilang kurang menggembirakan.
Setiap kali rezeki atau harta datang dalam jumlah besar, semuanya akan habis dengan sangat cepat.
Pemilik weton ini dikenal sangat gemar menghambur-hamburkan uang tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.
Kebiasaan boros inilah yang menjadi penyebab utama mengapa rezeki Rabu Kliwon terasa selalu seret.
Meski aliran rezeki sebenarnya cukup, sifat tidak bisa menyimpan uang membuat kondisi keuangan selalu terasa pas-pasan.
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