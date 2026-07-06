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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 22.32 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Sering Meraih Kejayaan Berkat Tekadnya yang Sangat Kuat

Ilustrasi shio kebal hinaan dan mencapai kejayaan finansial. (Freepik) - Image

Ilustrasi shio kebal hinaan dan mencapai kejayaan finansial. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, sebagian shio dipercaya memiliki perjalanan hidup yang penuh perjuangan namun berujung pada kesuksesan di masa depan. Mereka dianggap mampu bangkit dari kegagalan dan perlahan membangun kehidupan yang lebih mapan.

Karakter seperti kerja keras, sikap pantang menyerah, serta kemampuan memanfaatkan peluang kecil menjadi kekuatan utama yang membantu mereka berkembang dari kondisi sederhana hingga mencapai kesuksesan finansial.

Mengutip Horoscope, terdapat empat shio yang disebut sering berada di puncak kejayaan dalam hidup berkat tekad dan konsistensi mereka.

1. Ayam

Shio Ayam dikenal disiplin dan pekerja keras, mereka terus mendaki, selangkah demi selangkah, tidak peduli seberapa sulit perjalanannya.

Mereka tidak keberatan dengan kemajuan yang lambat.

Bahkan jika memulai dengan sedikit, mereka tahu bahwa kerja keras akan membawa dirinya ke puncak.

Tak hanya itu, mereka ingin membangun kesuksesan secara perlahan namun pasti.

2. Kambing

Shio Kambing dapat mengubah situasi buruk menjadi baik. Hal ini membuat mereka hebat dalam mengubah tantangan menjadi peluang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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