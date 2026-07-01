Kaya di Usia 40 Tahunan, 9 Weton Ini Bakal Menuai Kejayaan di Masa Senja

Weton yang diprediksi kaya dan berjaya di usia 40 tahunan./Freepik.
JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap orang diyakini memiliki garis hidup yang berbeda, termasuk peluang untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran.
Berdasarkan perhitungan neptu serta makna filosofis weton, terdapat beberapa weton yang dipercaya akan memasuki masa keemasan ketika menginjak usia sekitar 40 tahun.
Periode tersebut dipandang sebagai fase ketika seseorang telah mencapai kedewasaan secara emosional maupun spiritual, sehingga kerja keras yang dilakukan sejak usia muda mulai membuahkan hasil nyata.
Pemilik weton tertentu diyakini berpotensi mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kondisi ekonomi, kedudukan sosial, hingga karier atau peran di tengah masyarakat.
Karena itu, usia 40 tahun sering dianggap sebagai titik balik yang membawa mereka menuju kehidupan yang lebih mapan dan penuh keberhasilan.
Mengacu pada penjelasan yang disampaikan kanal YouTube ESA Production, terdapat sembilan weton yang diprediksi berpeluang meraih kekayaan dan kejayaan saat memasuki usia 40 tahunan menurut Primbon Jawa.
Selasa Wage memiliki neptu 7 dan berada di bawah naungan watak pandito kang lelaku.
Selasa Wage juga berada di bawah naungan keberuntungan tulus banyu yang bermakna keikhlasan dalam menjalankan pekerjaan.
Meski mengalami masa penuh perjuangan hingga usia 40 tahun dengan naik turun dari segi rezeki, ekonomi maupun karir, Selasa Wage tetap menunjukkan keikhlasan dalam menjalaninya.
Di usia 42 tahun ke atas, Selasa Wage mampu mencapai kemakmuran dan bahkan bisa memperoleh kelimpahan mendadak.
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