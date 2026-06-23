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Selasa, 23 Juni 2026 | 21.26 WIB

Pantang Menyerah! 4 Shio Ini Diprediksi Raih Kejayaan dan Rezeki Melejit di Tahun 2026

Ilustrasi shio yang dikenal pantang menyerah (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang dikenal pantang menyerah (Magnific)

JawaPos.com - Hidup tidak pernah lepas dari yang namanya rintangan. Namun bagi para pencinta tantangan, setiap kesulitan justru berubah menjadi sebuah motivasi besar.

Di dunia astrologi, watak pejuang ini sering kali melekat pada sosok orang-orang sukses. Berdasarkan prediksi tahun 2026, karakter ini juga menjadi kunci keberuntungan finansial yang luar biasa.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, ada beberapa shio pantang menyerah yang diramalkan akan meraih puncak kejayaan dengan rezeki yang meroket tajam di tahun ini.

1. Shio Tikus

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mereka yang bershio Tikus cenderung punya pendekatan menikmati hari yang tengah berlangsung.

Baik-buruknya hari yang dijalani, mereka lebih menyukai untuk membawa segala sesuatunya dengan penuh kegembiraan.

Dalam keyakinan astrolog, hal sepele ini justru yang bisa membuat mereka senantiasa fokus dengan apa yang dikerjakan dan tidak mudah teralihkan fokusnya dengan hal yang tidak perlu.

2. Shio Kerbau 

Sebagian dari mereka yang lahir dengan shio Kerbau jelas termasuk orang yang suka dengan tantangan. 

Di mana pun mereka berada, sekalipun jauh dari kampung halaman, tidak pernah kecil hatinya atau merasa takut.

Editor: Candra Mega Sari
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