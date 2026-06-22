Sukses di Usia Muda hingga Tua, 5 Weton Ini Disebut Memiliki Energi Kejayaan yang Kuat

Ilustrasi weton yang sukses. (Magnific)
JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian yang melekat dalam budaya Jawa hingga saat ini.
Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa, primbon mencoba menggambarkan karakter, potensi, serta perjalanan hidup seseorang.
Meski tidak dapat dijadikan sebagai kepastian, banyak orang tertarik mempelajari weton karena dianggap menyimpan filosofi yang menarik tentang sifat dan arah kehidupan.
Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki energi kejayaan yang kuat.
Energi kejayaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga kemampuan mempertahankan kesuksesan, memperoleh kepercayaan dari banyak orang, serta menjalani kehidupan yang stabil dari usia muda hingga tua.
Menariknya, weton-weton ini tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan semata.
Mereka juga dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, seperti ketekunan, keberanian, kepemimpinan, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang datang.
Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang disebut memiliki energi kejayaan yang kuat.
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