Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 23 Juni 2026 | 01.23 WIB

Sukses di Usia Muda hingga Tua, 5 Weton Ini Disebut Memiliki Energi Kejayaan yang Kuat

Ilustrasi weton yang sukses. (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang sukses. (Magnific)

JawaPos.Com - Kepercayaan mengenai weton masih menjadi bagian yang melekat dalam budaya Jawa hingga saat ini. 

Melalui perpaduan hari lahir dan pasaran Jawa, primbon mencoba menggambarkan karakter, potensi, serta perjalanan hidup seseorang. 

Meski tidak dapat dijadikan sebagai kepastian, banyak orang tertarik mempelajari weton karena dianggap menyimpan filosofi yang menarik tentang sifat dan arah kehidupan.

Dalam sejumlah penafsiran primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki energi kejayaan yang kuat. 

Energi kejayaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan kekayaan materi, tetapi juga kemampuan mempertahankan kesuksesan, memperoleh kepercayaan dari banyak orang, serta menjalani kehidupan yang stabil dari usia muda hingga tua.

Menariknya, weton-weton ini tidak hanya dikaitkan dengan keberuntungan semata. 

Mereka juga dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan, seperti ketekunan, keberanian, kepemimpinan, dan kemampuan memanfaatkan peluang yang datang.

Dilansir dari kanal Youtube Cermin Diri, inilah lima weton yang disebut memiliki energi kejayaan yang kuat.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Cekatan Mencari Uang, 8 Shio Ini Selalu Sukses dan Mudah Cuan - Image
Zodiak

Cekatan Mencari Uang, 8 Shio Ini Selalu Sukses dan Mudah Cuan

Selasa, 23 Juni 2026 | 01.21 WIB

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Konsisten, Anda Akan Lebih Sukses daripada 95 Persen Pria Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Konsisten, Anda Akan Lebih Sukses daripada 95 Persen Pria Menurut Psikologi

Senin, 22 Juni 2026 | 06.59 WIB

Makin Tua Makin Kaya Raya, 10 Weton Ini Sukses dan Sejahtera Seiring Bertambahnya Tambah Usia - Image
Zodiak

Makin Tua Makin Kaya Raya, 10 Weton Ini Sukses dan Sejahtera Seiring Bertambahnya Tambah Usia

Minggu, 21 Juni 2026 | 21.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore