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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 22.29 WIB

Auranya Sangat Positif, 4 Shio Ini Dikenal Memiliki Pesona Kuat dan Daya Tarik Alami

ilustrasi shio dengan pesona memikat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio dengan pesona memikat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki aura yang membuat mereka lebih mudah menarik perhatian orang di sekitarnya. Hal ini sering dikaitkan dengan pesona alami yang terpancar sejak lahir.

Sosok dengan karakter seperti ini biasanya dianggap memiliki daya tarik yang kuat, sehingga mudah disukai dan diperhatikan dalam berbagai situasi sosial.

Mengutip Lifestyle Asia, terdapat empat shio yang disebut memiliki pesona memikat serta daya tarik yang kuat menurut kepercayaan astrologi Tiongkok.

1. Kelinci

Shio Kelinci senang menjadi pusat perhatian. Mereka berani, kuat, dan penuh semangat.

Ini terjadi karena mereka percaya pada diri sendiri. Saat memasuki ruangan, mereka tersenyum, berbicara dengan percaya diri, dan membuat semua orang merasa senang.

Mereka suka bersenang-senang, peduli dengan teman-teman, dan sangat setia.

Selain itu, mereka memiliki energi hangat dan bahagia yang menarik perhatian orang.

2. Ayam

Shio Ayam dikenal manis, ramah, dan sangat pandai berbicara. Mereka sering tampil bergaya dan sopan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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