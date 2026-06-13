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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 13 Juni 2026 | 16.45 WIB

Masa Cerah Mulai Terlihat, 7 Shio Ini Disebut Memiliki Daya Tarik Kuat terhadap Rezeki

Ilustrasi shio yang rezekinya melimpah (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang rezekinya melimpah (Magnific)

JawaPos.com - Harapan akan kehidupan yang lebih baik sering muncul ketika berbagai peluang mulai berdatangan dalam waktu yang hampir bersamaan. 

Kesempatan baru dalam pekerjaan, perkembangan usaha yang semakin menjanjikan, hingga hubungan yang membawa manfaat positif sering dianggap sebagai tanda bahwa masa cerah mulai terlihat di depan mata.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki periode tertentu ketika energi keberuntungan mereka berada dalam kondisi yang kuat. 

Fase ini dipercaya membantu menarik peluang, memperluas jaringan pergaulan, dan membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik. 

Meski keberhasilan tetap bergantung pada usaha dan ketekunan, momentum positif sering menjadi dorongan tambahan yang membuat langkah terasa lebih ringan.

Dilansir dari kanal YouTube Toto Tarot Reader, inilah tujuh shio yang disebut memiliki daya tarik kuat terhadap rezeki dan diprediksi memasuki masa yang lebih menjanjikan.

1. Shio Naga

Shio Naga dikenal sebagai sosok yang berani, berwibawa, dan penuh ambisi. 

Karakter tersebut membuat mereka sering berada di posisi yang memungkinkan untuk meraih peluang besar.

Dalam fase keberuntungan yang dipercaya sedang menguat, pemilik shio Naga diperkirakan memperoleh banyak kesempatan untuk meningkatkan kondisi finansial. 

Editor: Candra Mega Sari
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