Tak Semua Orang Bisa, 3 Weton Ini Diyakini Punya Daya Tarik Rezeki yang Kuat

Weton Beruntung Seumur Hidup Menurut Primbon Jawa, Punya Aura Kemenangan Sejak Lahir dan Daya Tarik Kuat (Freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton atau hari kelahiran diyakini memiliki pengaruh terhadap karakter, nasib, hingga keberuntungan seseorang dalam hidup.
Berdasarkan perhitungan tersebut, sejumlah weton dipercaya memiliki daya tarik tersendiri terhadap rezeki. Hal ini membuat beberapa weton sering dikaitkan dengan keberkahan serta keberuntungan yang juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya.
Mengutip penjelasan dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut memiliki daya tarik rezeki yang kuat menurut Primbon Jawa.
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1. Rabu Pon
Rabu Pon memiliki kharisma dan wibawa yang kuat, pemilik weton ini mudah disegani bahkan tanpa banyak bicara membuat mereka cocok menjadi pemimpin atau tokoh panutan dalam lingkungannya.
Pemilik weton Rabu Pon sering dihubungkan dengan pikiran yang tajam dan logika yang kuat menjadikannya bijak dalam mengambil keputusan.
Hal ini menambah wibawanya, karena weton ini tidak gegabah. Kewibawaannya tidak datang dari sifat keras kepala melainkan dari ketegasan yang dibalut kebijaksanaan.
Mereka tahu kapan harus bersikap keras dan kapan harus lembut. Beberapa kepercayaan juga menyebutkan bahwa weton Rabu Pon memiliki aura mistis atau spiritual yang membuatnya terkesan memiliki daya tarik yang tidak biasa bahkan bisa disegani secara batin.
Selain itu, hari Rabu umumnya memiliki sifat pandai, menjaga sikap dan ucapannya di depan orang lain yang membuat orang memandangnya sebagai pribadi yang berkelas atau berwibawa.
Weton Rabu Pon dikenal sebagai ahli strategi, mereka cerdas, cepat, dapat membaca peluang, dna berbakat dalam mengelola usaha. Takdir weton ini akan menjadi pemimpin dalam dunia bisnis atau organisasi besar.
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