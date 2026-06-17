5 Weton dengan Aura Paling Kuat Menurut Primbon Jawa, Dipercaya Membawa Pengaruh Besar sejak Lahir

Ilustrasi weton dengan aura paling kuat (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran. Weton juga kerap digunakan sebagai salah satu sarana untuk memahami karakter, potensi, hingga perjalanan hidup seseorang berdasarkan perpaduan hari dan pasaran Jawa.
Hingga kini, kepercayaan tersebut masih hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di antara banyak weton yang dikenal dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang sering dikaitkan dengan aura kuat dan pengaruh besar terhadap lingkungan sekitarnya.
Pemilik weton ini dipercaya memiliki daya tarik alami yang membuat mereka mudah dikenali, dihormati, bahkan menjadi tempat bergantung bagi banyak orang.
Meski demikian, perlu dipahami bahwa weton merupakan bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal. Setiap manusia tetap memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang melalui usaha, kerja keras, serta kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan.
Berikut 5 weton yang sering disebut memiliki energi besar menurut berbagai penuturan dalam tradisi Jawa yang dihimpun dari kanal YouTube NUSANTARA JAYA pada Rabu (17/06).
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1. Weton Kliwon, Sosok dengan Kepekaan Batin yang Tajam
Dalam berbagai penuturan Primbon Jawa, Kliwon sering dianggap sebagai pasaran yang memiliki kedalaman energi batin lebih kuat dibandingkan pasaran lainnya.
Pemilik weton yang bertemu dengan pasaran Kliwon dipercaya memiliki intuisi yang baik serta kemampuan memahami situasi secara lebih mendalam.
Sejak usia muda, banyak pemilik weton Kliwon digambarkan sebagai pribadi yang peka terhadap lingkungan sekitar.
Mereka cenderung mampu menangkap perubahan suasana, memahami perasaan orang lain, dan membaca keadaan sebelum sesuatu terjadi.
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