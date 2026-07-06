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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.49 WIB

4 Shio yang Diprediksi Memiliki Potensi Besar Menuju Kekayaan di Masa Depan

ilustrasi 12 tanda shio. - Image

ilustrasi 12 tanda shio.

JawaPos.com - Sebagian orang dianggap memiliki kemampuan alami dalam mengelola dan menarik peluang finansial. Hal ini bisa dipengaruhi oleh pola pikir, ambisi, maupun keberuntungan yang datang dalam perjalanan hidup mereka.

Dalam astrologi Tiongkok, terdapat beberapa shio yang diyakini memiliki karakter tertentu yang membuat mereka lebih mudah membangun kestabilan finansial dan mencapai kesuksesan ekonomi.

Mengutip Chinese Astrology, ada empat shio yang diprediksi memiliki peluang besar untuk meraih kekayaan di masa depan. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Kuda

Shio Kuda dikenal proaktif, kreatif, dan tidak mau kalah. Selain itu, mereka punya motivasi kuat untuk mewujudkan ide apa pun.

Di mata mereka, hanya kerja keras yang dapat membawanya pada kemajuan dan lebih banyak penghargaan.

Terlahir dengan keberuntungan, mereka selalu dapat memperoleh berbagai peluang dan banyak uang.

Di saat yang sama, mereka selalu bersikap rendah hati dan mau menolong sesama manusia.

2. Tikus

Shio Tikus dikenal berpikiran tajam, cerdas, dan diplomatis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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