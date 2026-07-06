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Rabbany Wanadriani
Selasa, 7 Juli 2026 | 05.56 WIB

6 Shio yang Diprediksi Segera Meraih Kemapanan dan Kekayaan, Apakah Shio Anda Termasuk?

Ilustrasi seseorang yang hidupnya mapan. (freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang hidupnya mapan. (freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada enam shio yang diperkirakan akan mengalami peningkatan keberuntungan hingga berpeluang menikmati kehidupan yang lebih mapan dalam waktu relatif singkat.

Setiap shio memiliki karakter dan perjalanan hidup yang berbeda. Namun, dari sisi peruntungan, beberapa di antaranya diyakini akan memperoleh peluang rezeki dan perubahan nasib yang serupa.

Bahkan, ada shio yang sebelumnya kurang diperhitungkan, tetapi diprediksi akan mengalami lonjakan keberuntungan yang membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka.

Mengutip Naurakom, berikut enam shio yang diramalkan berpotensi meraih kemapanan dan kekayaan dalam waktu dekat. Apakah shio Anda termasuk di antaranya?

1. Babi

Shio Babi sering dianggap senang bermalas-malasan, namun sebenarnya mereka memiliki sifat yang murah hati, cerdas, dan ceria.

Oleh karenanya, tak heran jika dalam waktu singkat mereka akan mengalami perubahan nasib yang luar biasa.

Mereka akan mendapatkan kesempatan besar untuk memperbaiki keuangan dan karier, juga pengorbanan masa lalu akan terbayarkan dengan hasil yang gemilang.

Selain itu, mereka juga akan mendapatkan cinta dan dukungan dari keluarga dan teman-teman dekat.

2. Ayam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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