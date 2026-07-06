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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.12 WIB

Rezeki Datang Cepat! 5 Shio yang Diprediksi Meraih Kekayaan dalam Waktu Singkat Menurut Astrologi Tionghoa

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tionghoa, terdapat beberapa shio yang diyakini memiliki peluang besar untuk memperoleh rezeki melimpah dan meningkatkan kondisi finansial dalam waktu relatif singkat.

Shio-shio tersebut dipercaya akan mengalami perkembangan positif dalam urusan keuangan, dengan peluang datangnya pemasukan maupun kesempatan yang menguntungkan sepanjang periode yang diprediksi.

Arus rezeki yang terus mengalir membuat mereka sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial serta potensi meraih kemapanan lebih cepat dibandingkan shio lainnya.

Mengutip kanal YouTube Naura Kom, terdapat lima shio yang disebut berpeluang menikmati peningkatan kekayaan dan keberlimpahan rezeki dalam waktu singkat berdasarkan ramalan astrologi Tionghoa.

1. Shio Tikus

Tahun kelahiran 1972 (unsur air), 1984 (unsur kayu), 1996 (unsur api), dan 2008 (unsur tanah) sedang memasuki periode keberuntungan besar.

Dewi rezeki tengah tersenyum pada pemilik shio Tikus, membuka banyak peluang untuk meningkatkan taraf hidup.

Kecerdikan dan kepintaran mereka dalam menangkap peluang akan menjadi kunci kesuksesan di periode ini.

Pemilik shio Tikus akan menemukan berbagai kesempatan menarik, baik melalui jalur karier, investasi, maupun peluang bisnis baru yang sangat menguntungkan.

Sifat cerdik shio Tikus akan membantu mereka mengambil keputusan tepat saat peluang emas datang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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