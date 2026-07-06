9 Kebiasaan Finansial yang Diyakini Dapat Meningkatkan Keberuntungan dan Kekayaan, Apa Saja Itu?

ilustrasi orang yang mengelola uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Banyak orang tanpa disadari memiliki kebiasaan finansial yang kurang sehat, seperti terlalu sering mengeluarkan uang atau tidak disiplin dalam menabung. Hal ini dapat memengaruhi kondisi keuangan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, terdapat sejumlah panduan dan kepercayaan dalam Feng Shui yang diyakini dapat membantu menciptakan aliran energi positif dalam pengelolaan keuangan, sehingga mendukung keberuntungan dan kemakmuran.
Mengutip Feng Shui Beginner, terdapat sembilan kebiasaan yang dipercaya dapat membantu meningkatkan peluang datangnya rezeki serta memperbaiki kondisi finansial seseorang.
1. Menyimpan uang receh membuat perbedaan
Orang cenderung meremehkan uang receh yang mereka terima.
Simpanlah setiap uang receh karena uang itu berharga, dan yang terpenting, itu milik Anda.
2. Ambil uang receh yang jatuh
Jika Anda menjatuhkan uang receh di lantai atau di jalanan, Anda harus mengambilnya sebagai tanda apresiasi.
3. Menaruh uang di dalam rumah
Ada orang yang gemar menaruh uangnya sembarangan di dalam rumah, misalnya di meja makan, sofa, dan sebagainya.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman