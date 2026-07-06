Tegar Bak Bahtera di Lautan, 4 Zodiak Ini Dikenal Memiliki Mental Kuat Meski Hidup Tidak Selalu Sesuai Harapan

JawaPos.com - Kehidupan sering kali dipenuhi dengan berbagai perubahan yang tidak terduga, mulai dari tantangan kecil hingga situasi yang benar-benar menguji ketahanan diri seseorang.

Di saat-saat seperti itulah kekuatan mental menjadi faktor penting untuk tetap bertahan dan melangkah ke depan, meskipun keadaan tidak berjalan sesuai rencana.

Menurut astrologi, terdapat beberapa zodiak yang dipercaya memiliki ketahanan mental lebih kuat dalam menghadapi tekanan hidup. Mereka dinilai mampu tetap tegar di tengah kesulitan, seperti dikutip dari Parent From Heart.

1. Aries

Aries menghadapi hidup dengan berani dan pantang menyerah.

Faktanya, mereka berkembang di bawah tekanan, menggunakannya sebagai bahan bakar untuk mendorong diri lebih keras lagi.

Mereka terlahir dengan rasa percaya diri dan tekad bawaan, ini membuatnya tampak tak terkalahkan.

Ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana, Aries tidak akan berlarut-larut dalam rasa mengasihani diri sendiri atau putus asa.

Sebaliknya, mereka menganggap ini sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan kembali lebih kuat.