7 Hal Ini Sering Dilakukan oleh Orang yang Punya Mental Kuat Dikala Sendirian Menurut Psikologi

seseorang yang nyaman makan sendirian./Magnific/pvproductions

JawaPos.com - Merasa nyaman saat melakukan sesuatu sendirian bukan berarti mengisolasi diri, melainkan menunjukkan kemampuan untuk menikmati ketenangan dan kemandirian.

Penelitian dalam psikologi bahkan menunjukkan bahwa kebiasaan menyendiri dalam kondisi tertentu bisa menjadi tanda ketahanan mental yang baik.

Melansir expert editor, terdapat beberapa perilaku yang dapat menjadi indikator bahwa seseorang memiliki mental yang kuat.

1. Menghabiskan waktu dalam keheningan

Kebanyakan orang menghindari keheningan karena hal itu memaksa mereka untuk mendengar pikirannya sendiri.

Namun, jika Anda mampu duduk dalam keheningan tanpa merasa gelisah, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang ketahanan mental.

Anda telah membangun semacam stabilitas internal yang tidak bergantung pada stimulasi terus-menerus.

2. Makan di luar sendirian

Banyak orang berpikir makan di luar sendirian itu menyedihkan.

Namun, faktanya kesedihan hanya muncul jika membutuhkan orang lain di sekitar Anda untuk merasa baik-baik saja.

Memilih untuk duduk sendirian di restoran membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.

Bila Anda bisa makan sendirian dan benar-benar menikmatinya, Anda bertindak berdasarkan rasa percaya diri, bukan rasa tidak aman.