7 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Bermental Kuat Menurut Psikologi, Apa Saja?

JawaPos.com – Menikmati waktu seorang diri bukan berarti mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, hal tersebut sering kali mencerminkan kemampuan seseorang untuk menemukan ketenangan dan kekuatan dari dalam dirinya sendiri.

Pandangan ini juga didukung oleh berbagai penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa kenyamanan saat sendirian dapat berkaitan dengan tingkat ketahanan mental yang lebih baik.

Dalam ilmu psikologi, beberapa kebiasaan yang dilakukan saat sendiri bahkan dianggap sebagai tanda kuat dari kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup.

Mengutip Expert Editor, terdapat tujuh perilaku yang sering ditemukan pada individu dengan mental yang tangguh. Jika Anda mengenali ciri-ciri tersebut dalam diri sendiri, bisa jadi Anda memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dari yang disadari.

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1. Menghabiskan waktu dalam keheningan

Kebanyakan orang menghindari keheningan karena hal itu memaksa mereka untuk mendengar pikirannya sendiri.

Namun, jika Anda mampu duduk dalam keheningan tanpa merasa gelisah, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang ketahanan mental.

Anda telah membangun semacam stabilitas internal yang tidak bergantung pada stimulasi terus-menerus.

2. Makan di luar sendirian