7 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Bermental Kuat Menurut Psikologi, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang dengan mental kuat. (freepik)
JawaPos.com – Menikmati waktu seorang diri bukan berarti mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Sebaliknya, hal tersebut sering kali mencerminkan kemampuan seseorang untuk menemukan ketenangan dan kekuatan dari dalam dirinya sendiri.
Pandangan ini juga didukung oleh berbagai penelitian psikologi yang menunjukkan bahwa kenyamanan saat sendirian dapat berkaitan dengan tingkat ketahanan mental yang lebih baik.
Dalam ilmu psikologi, beberapa kebiasaan yang dilakukan saat sendiri bahkan dianggap sebagai tanda kuat dari kemampuan seseorang dalam menghadapi tekanan dan tantangan hidup.
Mengutip Expert Editor, terdapat tujuh perilaku yang sering ditemukan pada individu dengan mental yang tangguh. Jika Anda mengenali ciri-ciri tersebut dalam diri sendiri, bisa jadi Anda memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dari yang disadari.
Baca Juga:8 Ciri Orang EQ Tinggi yang Buktikan Kecerdasan Emosional Sulit Dipalsukan Menurut Psikologi
1. Menghabiskan waktu dalam keheningan
Kebanyakan orang menghindari keheningan karena hal itu memaksa mereka untuk mendengar pikirannya sendiri.
Namun, jika Anda mampu duduk dalam keheningan tanpa merasa gelisah, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang ketahanan mental.
Anda telah membangun semacam stabilitas internal yang tidak bergantung pada stimulasi terus-menerus.
2. Makan di luar sendirian
Banyak orang berpikir makan di luar sendirian itu menyedihkan.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic
Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa