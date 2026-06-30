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Rabbany Wanadriani
Selasa, 30 Juni 2026 | 19.42 WIB

Orang yang Memiliki Mental Kuat Sering Kali Melakukan 7 Hal Ini Sendirian, Apa Saja?

ilustrasi orang yang makan sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang makan sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menikmati waktu sendirian tidak selalu berarti menghindari orang lain.

Bagi sebagian orang, momen tersebut justru menjadi kesempatan untuk menemukan ketenangan, membangun refleksi diri, dan memperkuat mental.

Pandangan ini juga didukung oleh sejumlah kajian psikologi yang menyebut bahwa kemampuan merasa nyaman saat sendiri dapat menjadi salah satu tanda ketahanan mental yang baik.

Mengutip Expert Editor, berikut tujuh perilaku yang menunjukkan seseorang memiliki kekuatan mental lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang.

1. Menghabiskan waktu dalam keheningan

Kebanyakan orang menghindari keheningan karena hal itu memaksa mereka untuk mendengar pikirannya sendiri.

Namun, jika Anda mampu duduk dalam keheningan tanpa merasa gelisah, itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa tentang ketahanan mental.

Anda telah membangun semacam stabilitas internal yang tidak bergantung pada stimulasi terus-menerus.

2. Makan di luar sendirian

Banyak orang berpikir makan di luar sendirian itu menyedihkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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