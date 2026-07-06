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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.16 WIB

Makin Makmur, 6 Shio Ini Diprediksi Menuju Kesuksesan dan Kehidupan Mewah Menurut Astrologi Tiongkok

ilustrasi shio paling sukses. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio paling sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki perjalanan hidup yang berbeda, termasuk dalam hal pencapaian dan keberuntungan.

Keinginan untuk meraih kesuksesan sering kali menjadi dorongan utama bagi banyak orang untuk terus berusaha dan berkembang dalam hidup.

Mengutip Naurakom, terdapat enam shio yang diprediksi semakin dekat dengan fase kehidupan yang lebih baik, di mana kesuksesan dan kemewahan disebut-sebut akan menghampiri mereka dalam waktu dekat.

1. Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas, lincah, dan penuh inisiatif. Mereka akan semakin dekat dengan kesuksesan berkat kemampuan analisis yang tajam dan sifat ingin tahu.

Selain itu, mereka akan menemukan peluang baru dalam karier dan bisnis.

Bahkan kesuksesan finansial akan menghampiri mereka. Berkat kerja keras dan ketekunan akan menggunakan sumber daya, mereka bisa menarik lebih banyak kemewahan.

2. Kerbau

Shio Kerbau dikenal pekerja keras dan tegas. Kesabaran dan ketekunan mereka akan membuahkan hasil yang gemilang.

Mereka juga akan menemukan bahwa upaya sebelumnya dapat mendatangkan stabilitas finansial dan kemajuan karier yang luar biasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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