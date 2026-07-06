Hidupnya Sejahtera, 7 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kehidupan Mewah Menurut Astrologi Tiongkok

Ilustrasi shio hidup dalam kemewahan tanpa henti. Freepik
JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat tujuh shio yang diyakini memiliki peluang besar untuk meraih kehidupan yang penuh kemapanan dan kemewahan.
Kemewahan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kepemilikan harta atau barang bernilai tinggi, tetapi juga kenyamanan hidup, kestabilan finansial, serta posisi sosial yang baik.
Mengutip Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki potensi besar untuk menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan penuh kemewahan.
1. Naga
Shio Naga dikenal karena keberanian dan kekuatan. Mereka memiliki daya tarik dan pesona alami yang membuat dirinya sering berada di puncak sosial.
Dengan kekayaan dan kesuksesan besar, kehidupan mereka penuh dengan perjalanan mewah, perhiasan berharga, dan rumah-rumah megah.
Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk barang-barang mewah serta memiliki selera tinggi dalam fashion dan gaya hidup.
2. Tikus
Shio Tikus simbol kecerdasan dan kelincahan. Mereka pandai dalam berbisnis dan investasi sehingga sering berhasil mengumpulkan kekayaan yang cukup besar.
Perangkat elektronik terbaru, investasi properti, dan mobil mahal menjadi hal-hal terbaik dalam hidup dan mereka tidak ragu untuk menghabiskan uang demi kenyamanan dan kemewahan.
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