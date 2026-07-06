Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 7 Juli 2026 | 06.02 WIB

Hidupnya Sejahtera, 7 Shio Ini Diprediksi Menikmati Kehidupan Mewah Menurut Astrologi Tiongkok

Ilustrasi shio hidup dalam kemewahan tanpa henti. Freepik - Image

Ilustrasi shio hidup dalam kemewahan tanpa henti. Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, terdapat tujuh shio yang diyakini memiliki peluang besar untuk meraih kehidupan yang penuh kemapanan dan kemewahan.

Kemewahan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kepemilikan harta atau barang bernilai tinggi, tetapi juga kenyamanan hidup, kestabilan finansial, serta posisi sosial yang baik.

Mengutip Naurakom, berikut tujuh shio yang disebut memiliki potensi besar untuk menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan penuh kemewahan.

1. Naga

Shio Naga dikenal karena keberanian dan kekuatan. Mereka memiliki daya tarik dan pesona alami yang membuat dirinya sering berada di puncak sosial.

Dengan kekayaan dan kesuksesan besar, kehidupan mereka penuh dengan perjalanan mewah, perhiasan berharga, dan rumah-rumah megah.

Mereka tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk barang-barang mewah serta memiliki selera tinggi dalam fashion dan gaya hidup.

2. Tikus

Shio Tikus simbol kecerdasan dan kelincahan. Mereka pandai dalam berbisnis dan investasi sehingga sering berhasil mengumpulkan kekayaan yang cukup besar.

Perangkat elektronik terbaru, investasi properti, dan mobil mahal menjadi hal-hal terbaik dalam hidup dan mereka tidak ragu untuk menghabiskan uang demi kenyamanan dan kemewahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Makin Makmur, 6 Shio Ini Diprediksi Menuju Kesuksesan dan Kehidupan Mewah Menurut Astrologi Tiongkok - Image
Zodiak

Makin Makmur, 6 Shio Ini Diprediksi Menuju Kesuksesan dan Kehidupan Mewah Menurut Astrologi Tiongkok

Senin, 6 Juli 2026 | 21.16 WIB

6 Shio yang Diprediksi Segera Meraih Kemapanan dan Kekayaan, Apakah Shio Anda Termasuk? - Image
Zodiak

6 Shio yang Diprediksi Segera Meraih Kemapanan dan Kekayaan, Apakah Shio Anda Termasuk?

Selasa, 7 Juli 2026 | 05.56 WIB

6 Shio yang Akan Menarik Kekayaan dan Kesuksesan pada Selasa, 7 Juli 2026 - Image
Zodiak

6 Shio yang Akan Menarik Kekayaan dan Kesuksesan pada Selasa, 7 Juli 2026

Selasa, 7 Juli 2026 | 02.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore